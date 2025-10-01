Scurtă vizită la Miami

În februarie 1992 am fost desemnat de conducerea M.A.E. român ca să fac parte din delegaţia de experţi ai P.N.U.D./“Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare” în Jamaica şi El Salvador pe tema proiectelor de dezvoltare socială şi educaţională, dată fiind expertiza mea îndelungată în domeniul tinerei generaţii.

Deplasarea în prima dintre ţările vizitate a cuprins o escală la Miami/S.U.A. de 24 de ore, generată de programul curselor aeriene, pe care am reuşit să o valorific aşa cum se cuvine. Ca de obicei, aveam pregătite un carnet de notiţe, o hartă a oraşului şi un prospect turistic în limba engleză, cumpărate la sosirea pe Aeroportul din Miami, care mi-au facilitat deplasările de dimineaţa până seara târziu. Iată însemnările personale despre acea scurtă vizită.

Memorialul Holocaustului

*Muzeul “Vizkaya” este înconjurat de grădini renascentiste italiene şi păduri pe o suprafaţă de 200.000 de metri pătraţi. Edificiul are 70 de camere cu numeroase obiecte de artă în interior.

*Memorialul Holocaustului, inaugurat la 4 februarie 1990 are 11 zone printre care cele denumite: Începutul; Istoria; Grădina Meditaţiei; Domul Contemplării; Calea Singurătăţii; Sculptura Iubirii şi a Fricii; Zidul Memorial; Nu vă vom uita niciodată. O sculptură enormă reprezintă mâna unui om care este întinsă către Cer, simbolizând legătura dintre victimele genocidului şi cei care au supravieţuit; monumentul este amplasat în mijlocul unui bazin plin cu apă, iar pe margine se află bărci unde vizitatorii se aşează şi meditează în tăcere.

*Miami Beach este o zonă de neuitat, străjuită în permanenţă de palmieri umbroşi. După o plimbare de câteva minute m-am oprit pentru a servi o salată de fructe şi a mă bucura alături de numeroşii turişti de briza mării.



Miami Beach Foto: James Willamor, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

*Insula Junglei (cunoscută anterior ca Insula Papagalilor) este o grădină zoologică inaugurată încă în anul 1936; aceasta recreează în decoruri fastuoase flora şi fauna acelor locuri.

Strada Lincoln

*Strada “Lincoln” se întinde între părţile estică şi vestică ale Miami Beach, fiind o zonă pietonală. În jurul anului 1912 antreprenorul american Carl Fisher a defrişat complet pădurea care era până atunci acolo; peste aproape o jumătate de secol arhitectul Moris Lapidus a reorganizat şi modernizat întregul spaţiu, adăugând o serie de fântâni şi de amfiteatre într-un stil modernist specific zonei Miami care s-a numit “Mi-Mo”. Zona găzduieşte “Cologny Theatre” şi “Art Center” unde sunt expuse lucrări ale pictorilor şi sculptorilor americani contemporani.

*Castelul “Coral” a fost amenajat în nordul oraşului Miami de către emigrantul leton excentric Edward Leedskalnin (1887-1951) din numeroase pietre megalitice, în majoritatea lor formate din corali. Acel artist a lucrat absolut singur timp de 28 de ani, refuzând orice ajutor; ca urmare în jurul numelui acestuia s-au născut unele legende locale: el ar fi folosit magnetismul şi anumite puteri supranaturale pentru a aranja si sculpta pietrele grele de peste 2 tone; când a venit în America era bolnav în faza terminală de tuberculoză, dar s-a vindecat în mod miraculos datorită unor magneţi naturali. Printre statuile create de acest artist autodidact am putut admira: un turn cu 2 etaje (unde locuia şi Edward); un obelisc; o fântână; 2 mese gigantice, una în formă de inimă şi cealaltă în forma hărţii Statului Florida; un tron; 25 de scaune; un cadran solar; un telescop polaris; o cadă de baie ş.a.

*Cartierul “Liberty City” constituie zona unde locuiesc mulţi cetăţeni afro-americani din sudul Floridei. Urmând un aviz din prospectul turistic despre unele pericole potenţiale ale acelor locuri (violenţă, criminalitate, furturi etc.), m-am deplasat cu un taxi doar pentru câteva minute fără oprire.

Turnul Libertății

*Turnul Libertăţii/Freedom Tower este opera arhitecţilor Schultze şi Weaver; a fost ridicat în cinstea militanţilor cubanezi din S.U.A. La momentul vizitei mele monumentul găzduia un muzeu cu opere de artă ale lui Leonardo da Vinci, Francisco de Goya şi Salvador Dali, precum şi lucrarea intitulată “The New World Mural”, realizată de un grup de pictori din Miami în anul 1988, dar m-am mulţumit cu vizionarea celor două afişe publicitare din raţiuni de timp, ştiind că mă aşteptau în continuare alte obiective turistice.

*Templul “Emanu-El” a fost inaugurat în anul 1949 ca o sinagogă situată în cartierul South Beach din Miami. Arhitectura acestui lăcaş îmbină stilurile maur şi bizantin; are 10 etaje şi o cupolă de aluminiu. Importante personalităţi i-au trecut pragul de-a lungul timpului; printre acestea s-au aflat Preşedintele S.U.A., Ronald Reagan, liderul spiritual al buddhismului tibetan, Dalai Lama al XIV-lea, Arhiepiscopul anglican de Capetown, militant împotriva politicii de apartheid din Africa de Sud, Desmond Tutu.

*Podul “Brickell Avenue” se ridică, despicându-se la jumătatea sa de câte ori trec prin acea zonă maritimă diverse ambarcaţiuni. Acolo există o statuie înaltă de 16 metri, numită “Coloana Istoriei”, alcătuită din 158 de figuri ale indienilor din Tequesta care au fost primii locuitori ai oraşului Miami; de asemenea, în partea de sus a podului poate fi admirată statuia “Familia Tequesta” ce înfăţişează un războinic indian îndreptând o săgeată către Cer alături de soţie şi de copiii săi.

Clădirea Bacardi

*Clădirea “Bacardi” este un edificiu legat de familia celebră Bacardi, o combinaţie originală între arhitectură şi artă; în anul 1862 un om de afaceri spaniol pe nume Facundo Bacardí Massó înfiinţase la Santiago de Cuba o companie producătoare de rom şi alte băuturi alcoolice, care are o vestită istorie timp de şapte generaţii. Localnicii denumesc acest muzeu “Catedrala Romului”. Edificiul muzeistic este construit din plăci imense de beton placat cu “azulejos” (plăcuţe spaniole de ceramică în culorile alb şi albastru) şi numeroase picturi murale înconjurate de marmură albă.



Clădirea Bacardi Foto: Dan Lundberg, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

*Primăria “Coral Gables” – această clădire finalizată în anul 1928 în stil arhitectural mediteraneano-spaniol este din calcar. În turnul de la ultimul etaj se află un mare ceas, iar parterul este înconjurat de mai multe coloane exterioare.

La Plaza de la Cubanidad

*La Plaza de la Cubanidad.Cine ajunge în cartierul “Mica Havana” nu ar trebui să evite această zonă, aşa cum se scria în prospectul turistic. Ca urmare, mi-am rezervat câteva minute ale vizitei mele pentru a ajunge acolo. Am mers pe o alee cu multe dale roşii care înconjoară o fântână şi un monument al lui José Martí (1853-1895), scriitor, profesor, om politic şi jurnalist cubanez, pe care erau gravate următoarele cuvinte ale acestuia: “Palmierii îşi aşteaptă miresele.” cu conotaţii care aveau să încurajeze miile de imigranţi cubanezi de toate vârstele, veniţi la Miami în aşteptarea altor membri ai familiilor acestora.

*Turnul “Alhambra” nu a avut niciodată prilejul de a vedea apele Oceanului; el a fost construit în anul 1924 şi a rămas ca un “Turn de Apă”. Este format din două structuri: rezervorul interior din oţel, încorsetat în beton armat şi îngrădit de un cadru de lemn pentru a semăna cât mai bine cu un far, înăuntrul lui existând un bazin acvatic. În perioada 1926-1931 acesta a fost folosit ca sursă de apă pentru oraşul Miami, dar ulterior a fost deconectat de la sistemul de epurare şi abandonat; comunitatea municipală s-a opus categoric demolării acestui turn şi l-a restaurat integral după forma sa originală.

*Farul “Cape Florida” avusese, însă, de la bun început destinaţia presupusă a monumentului anterior. Înalt de 29 de metri, acest far ridicat în anul 1825 a fost reconstruit după incendiile provocate de unii războinici la mijlocul veacului al XIX-lea, iar scările din lemn au fost înlocuite cu scări de fier în formă spiralată. Ajungând în vârful său, am putut admira panorama Oceanului albastru ca Cerul.

