Molia atlas și alte specii spectaculoase expuse la Craiova

Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova invită publicul joi, 2 octombrie, ora 10:00, la deschiderea expoziției temporare „Molia – exemplare spectaculoase din patrimoniul exotic al Muzeului Olteniei Craiova”.

Patrimoniul entomologic al muzeului numără 53.870 de piese, dintre care peste 11.000 de insecte achiziționate și 7.500 donate. Printre acestea se află și colecția de fluturi exotici „Claudia Stănoiu”, singura de acest tip din patrimoniu, care completează lepidopterele autohtone și are atât valoare științifică, cât și expozițională.

Expoziția actuală reunește peste 200 de piese exotice spectaculoase, selectate din această colecție, între care:

Molia atlas (Attacus atlas) – cea mai mare molie din lume;

– cea mai mare molie din lume; Thysania agrippina – lepidoptera cu cea mai mare anvergură a aripilor;

– lepidoptera cu cea mai mare anvergură a aripilor; Chrysiridia rhipheus – considerată una dintre cele mai frumoase și impresionante specii;

– considerată una dintre cele mai frumoase și impresionante specii; Molia luna (Actias luna) ;

; Aglossa cuprina , cunoscută pentru legenda că s-ar fi hrănit cu grăsime umană;

, cunoscută pentru legenda că s-ar fi hrănit cu grăsime umană; Utetheisa ornatrix, studiată intens pentru comportamentul său.

Exemplarele provin din pădurea amazoniană și pădurile tropicale din India, Peru, Noua Guinee, Congo și Brazilia, fiind aduse prin schimburi realizate de regretatul profesor dr. Ioan Stănoiu cu colecționari din întreaga lume.

Tematică educativă

Vizitatorii vor putea descoperi:

diferențele și asemănările dintre fluturi și molii;

morfologia și metamorfoza moliilor;

dimorfismul sexual și regimul trofic;

adaptările pentru supraviețuire;

rolul moliilor în ecosisteme și importanța lor în viața oamenilor de-a lungul secolelor.

Importanța colecțiilor muzeale

Pentru că multe dintre speciile exotice sunt greu de observat în mediul lor natural, colecțiile muzeale oferă o oportunitate unică atât specialiștilor, cât și publicului larg, de a înțelege diversitatea și răspândirea lepidopterelor.

Expoziția va fi deschisă publicului începând cu 2 octombrie 2025 și promite o incursiune fascinantă în universul spectaculos al moliilor exotice.