Craiova: Lectură, creativitate și educație la Muzeul Cărții și Exilului Românesc: elevii redescoperă „D-l Goe” de I.L. Caragiale

Vineri, de la ora 10:30, Muzeul Cărții și Exilului Românesc devine gazda celei de-a cincisprezecea întâlniri a Clubului de lectură pentru copii și adolescenți. Este un proiect menit să cultive dragostea pentru literatură și să dezvolte gândirea critică a celor mici.

Cartea propusă spre lectură este celebra lucrare „Momente și schițe” a lui Ion Luca Caragiale, cu accent pe schița „D-l Goe”. Este o poveste plină de umor și învățăminte despre educație și comportament.

Copiii în dialog cu literatura clasică

Evenimentul îi are ca invitați speciali pe elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială „Traian” din Craiova, coordonați de profesor Cerasela Diaconu. Aceștia vor lua parte la o lectură activă și comentată a textului, sub îndrumarea Cristinei Gelep și Rodicăi Constanda, coordonatoarele proiectului.

„D-l Goe”, una dintre cele mai cunoscute schițe caragialiene, le va oferi copiilor ocazia să analizeze într-o manieră accesibilă și amuzantă tema educației deficitare și a răsfățului exagerat. Prin intermediul personajului Goe și al celor trei doamne care îl însoțesc în călătoria cu trenul spre București, elevii vor descoperi contrastele dintre aparență și esență, dar și morala subtilă ascunsă în spatele întâmplărilor comice.

Activități interactive și scriere creativă

Pe lângă discuția despre text, copiii vor participa la activități interactive menite să-i implice activ în procesul de învățare. Punctul culminant va fi un exercițiu de scriere creativă, în care elevii vor fi încurajați să-și imagineze o continuare a poveștii sau să rescrie întâmplările din perspectiva unui alt personaj.

Astfel de inițiative culturale pun în valoare literatura română clasică și demonstrează că, prin abordări moderne și interactive, textele lui Caragiale rămân la fel de actuale și apreciate de noile generații.

Citește și: (VIDEO) Tyler Robinson, acuzat oficial de crimă pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Procurorii solicită pedeapsa cu moartea