Actori româno-britanici în „Cântăreața cheală” de Eugen Ionescu, de Ziua Mondială a Teatrului, la ICR Londra

De Ziua Mondială a Teatrului, în 27 martie, Institul Cultural Român din Londra invită publicul la spectacolul „Cântăreața cheală” de Eugen Ionescu.

Vor interpreta actorii:

Tudor Gurămultă,

Bianca Topor,

Mihai Costache,

Elena Vasilache,

Ioana Goga,

Olivia Negrean. Sunt tineri actori români care locuiesc și creează în Regatul Unit al Marii Britanii.

În urma atelierului de teatru dezvoltat de ICR Londra începând cu luna februarie a acestui an sub îndrumarea regizoarei Ema Nicola și cu concursul designerului de lumini Leonard Băcică, spectacolul cu prima piesă de teatru a lui Ionescu, „Cântăreața cheală”, este dedicat Zilei Mondiale a Teatrului. Evenimentul are loc la 69 de ani de la premiera londoneză desfășurată la Arts Theatre și la 75 de ani de la premiera absolută la Paris a acestui text cu care a debutat în dramaturgie Eugen Ionescu. Piesa reprezintă una dintre lucrările esențiale care au reușit să impună teatrul absurdului ca un curent important în istoria teatrului modern și a marcat începutul unei cariere de succes pentru Ionescu pe scena internațională. Spectacolul de la ICR Londra va fi jucat în limba engleză după traducerea lui Donald Watson.

„Cântăreața cheală“ rămâne o piesă relevantă

„Cântăreața cheală rămâne o piesă relevantă care subliniază eșecul limbajului, ruptura dintre oameni, absurditatea căutării unui înțeles într-o lume a neorândurii. În era noastră digitală, unde legătura verbală dintre semeni este deseori superficială și fragmentată, spectacolul aduce o critică lipsei de esență care caracterizează interacțiunea umană.” a declarat regizoarea Ema Nicola.

Această piesă care a făcut istorie pune în valoare dedicația și entuziasmul cu care artiștii româno-britanici abordează demersurile creative, dovedind profunzimea și versatilitatea talentului lor, cu care îmbogățesc scena de teatru britanică.

Ziua Mondială a Teatrului

Ziua Mondială a Teatrului a fost inițiată în 1961 de Institutul Internațional de Teatru (ITI), fiind sărbătorită anual pe 27 martie de către Centrele ITI și comunitatea internațională de teatru. Anul acesta, mesajul Internațional de Teatru este transmis lumii întregi de către regizorul Theodoros Terzopoulos, pedagog, autor, fondator şi director artistic al Companiei teatrale Attis, inspirator al Olimpiadelor de teatru şi preşedinte al Comitetului internaţional al Olimpiadelor de teatru.

„Oare poate teatrul să audă apelul disperat pe care îl emit vremurile noastre într-o lume de cetăţeni sărăciţi, ferecaţi în celulele unei realităţi virtuale, retraşi într-o izolare sufocantă? Într-o lume de existenţe robotizate înăuntrul unui sistem totalitar de control al şi de represiune a tuturor aspectelor vieţii? (…) Este teatrul îngrijorat de condiţia umană, aşa cum se prezintă ea în secolul 21, când cetăţeanul este manipulat de interese politice şi economice, de reţelele media şi de grupurile formatoare de opinie? (…) Întrebări care nu se pretează la răspunsuri definitive, pentru că teatrul există și dăinuie datorită întrebărilor fără răspuns. Întrebări stârnite de Dionisos, trecând prin locul său de naștere, arena teatrului antic, și continuându-și tăcut călătoria de refugiat prin peisaje de război, astăzi, de Ziua Mondială a Teatrului. (…)”

Citește și: Ion Iliescu rămâne fără certificatul de revoluţionar