De la Baroc la rock şi Imperialul de Beethoven, la Filarmonica Oltenia

Stagiunea de muzică de cameră debutează anul acesta, la Filarmonica Oltenia, cu HKB Trombone Quartet și percuție, din care fac parte muzicieni din 5 țări – Elveția, Italia, România, Republica Moldova și Ucraina – reuniți la Craiova pentru o călătorie sonoră Baroc la rock ce va culmina cu celebra Bohemian Rhapsody (Queen).

Concertul va avea loc miercuri, 25 ianuarie 2023, de la ora 19.00.

Vineri, 27 ianuarie, tot de la ora 19:00, este programat fascinantul Concert nr. 5 pentru pian, Imperialul de Beethoven, sub bagheta dirijorală a lui PAWEL GORAJSKI, unul dintre cei mai talentați muzicieni ai generației sale. La pian, va interpreta tânărul muzician CRISTIAN SANDRIN a cărui reputație internațională crește cu fiecare apariție scenică.

Miercuri, ora 19.00

„De la Baroc la Rock”

HKB Trombone Quartet

Simone Maffioletti (Elveţia), Michele Marinaro (Italia) Alexandru Ţapeş (România), Igor Vataman (Republica Moldova)

Percuție: Anna Tovarnytska (Ucraina)

În program:

Giovanni Gabrieli: Sonata nr. 21 în Mi bemol major

Gioachino Rossini: Wilhelm Tell (fragment)

Pietro Mascagni: Intermezzo din opera „Cavalleria rusticana”

Giuseppe Verdi: Preludiu la actul III din opera „Traviata”

Giacomo Puccini: Aria „Nessun dorma” din opera „Turandot”

John Mortimer: Suite Parisiene

Edvard Grieg: Marș funebru

Arthur Pryor: Blue Bells of Scotland

George Gershwin: Portrait

New Orleans traditional: When the Saints

Hoagy Carmichael: Georgia on my mind

Vladimir Slivinskii: Oleandra

Arr. Andrew Groom: Disney Medley

Queen arr Simone Maffioletti: Bohemian Rhapsody

Fondat în anul 2013 în cadrul Universității de Arte din Berna, HKB Trombone Quartet a fost îndrumat de iluștri profesori precum Ian Bousfield, Ernesto Molinari și Rex Martin. Fondatorii ansamblului sunt Alexandru Țapeș, Andrew Groom, Simone Maffioletti și Michele Marinaro. Cvartetul a susținut diverse concerte în Berna și Zürich, printre care și concertul de gală de la reședința Organizației Națiunilor Unite din Berna.

Vineri, ora 19.00

Concert simfonic al orchestrei Filarmonicii Oltenia, dirijor Pawel Gorajski (Polonia), în interpretarea lui Cristian Sandrin la pian.

În program: