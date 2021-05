Instanţa, pusă să decidă limita teritorială a Craiovei

Linia de hotar dintre municipiul Craiova şi comunele Cârcea şi Malu Mare se va decide în instanţă. La Tribunalul Dolj există deja pe rol două procese în acest sens. Procesul pentru graniţa cu Cârcea are mai bine de un an. Recent, Prefectura Dolj a deschis proces şi pentru stabilirea liniei de hotar dintre Craiova şi Malu Mare. „Războiul“ Craiovei cu vecinii are şi raţiuni economice, având în vedere firmele care se află la limita teritorială cu cele două comune.