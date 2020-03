Craiova caută să-şi extindă graniţele. Cum va evita un „război“ cu vecinii

Craiova va scoate din vistierie peste 1,8 milioane de euro (8,8 milioane de lei) pentru un Plan Urbanistic General (PUG) nou, complet digitalizat. Contractul a fost semnat în mai 2019, firma stabilită în urma licitaţiei – Synergetics Corporation SRL Bucureşti având trei ani la dispoziţie pentru a pune la punct planul care „ar transforma oraşul într-unul inteligent“.

Va rezolva însă noul PUG problema graniţelor oraşului, fără a genera un „război“ cu vecinii? Primarul Craiovei, Mihai Genoiu, crede că „va fi foarte greu, la un moment dat, să poţi să rezolvi tranşant aceste lucruri, să spui că limita teritorială va fi pe baza PUG-ului“. De ce? „Pentru că nicio localitate limitrofă Craiovei nu va accepta să renunţe la anumite limite teritoriale pe care sunt amplasate unităţi producătoare de venituri pentru bugetul local. Cum nici Primăria Craiova nu va putea să facă acest lucru“, a explicat edilul.

Primarul Craiovei a precizat însă şi cum s-ar putea ajunge la un consens cu vecinii, fără să apară dispute. Printr-un plan strategic bine pus la punct. Un plan care ar putea primi o finanţare directă de la Uniunea Europeană, de câteva sute de milioane de euro, potrivit edilului.

„Planul strategic trebuie să fie un proiect care leagă un interes mai larg, nu neapărat al Craiovei. Interesul cel mare al Craiovei este de a extinde oraşul. Noul Plan Urbanistic General va trebui să stabilească limitele teritoriale ale oraşului, pentru că pe PUG-ul vechi sunt unele, iar pe baza unei legi din 1968 sunt altele. De asta sunt tot timpul discuţii şi apar probleme cu cetăţeni care plăteşte impozit şi la Craiova şi la Cârcea sau la Craiova şi la Malu Mare. Fiecare are limitele teritoriale stabilite pe o anumită bază, nu a existat o corelare între ele“, susţine Mihail Genoiu.

Strategia dorită de Craiova, implementată deja la Cluj-Napoca

Edilul Craiovei este de părere că „singura soluţie de a cointeresa comunele limitrofe pentru a intra într-un plan comun cu Craiova este de a face să funcţioneze zona metropolitană“.

„În accepţiunea actuală, zona metropolitană a Craiovei s-a întins foarte mult, are 26 de localităţi. Ceea ce vreau eu este inelul de zece comune din jurul Craiovei, comune care participă cu forţă de muncă la uzina Ford, la tot ceea ce înseamnă industrie, producţie şi servicii în Craiova. Mobilitatea acestor oameni spre zonele respective este foarte importantă.

S-au construit cartiere în aceste comune, adică la Malu Mare, Cârcea, Şimnic, dar oamenii de acolo sunt craioveni. Practic, chiar dacă noi vom asigura o independenţă administrativă şi financiară a zonelor respective, cei de acolo va trebui să-şi dea interesul pentru a creşte zona. Această circulaţie a persoanelor se poate realiza numai în baza unui studiu de trafic, unui studiu de mobilitate“, a explicat Genoiu.

Strategia dorită de Craiova a fost implementată deja la Cluj-Napoca. „Proiectul acesta nu este o invenţie a mea, el este avansat deja la Cluj-Napoca, l-a prezentat domunul primar Boc. Înseamnă un mijloc de transport modern pe inelul extins al oraşului, cu puncte intermodale, cel puţin în cele patru puncte cardinale, în zonele importante ale oraşului, de unde să se absoarbă traficul şi să fie distribuit pe raza municipiului Craiova“, a precizat edilul.

Trenurile urbane sau metrourile de suprafaţă ar putea rezolva problema transportului public al forţei de muncă spre Craiova

Genoiu: Trebuie să identificăm o formă asociativă care să depună proiecte

Spusele lui Genoiu au fost susţinute şi de Marilena Bogheanu, directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, instituţie responsabilă cu accesarea fondurilor europene.

„Trebuie să se prezinte o strategie comună, pentru că sunt multe proiecte care pot fi derulate în mediul rural, cum ar fi dezvoltarea haldelor economice, construirea de parcuri de transfer tehnologic. Noi am cerut bani şi pentru centuri ocolitoare, pentru completarea ringului.

Faptul că nu este complet ringul, iar terenul se află pe arealul comunei Cârcea, de exemplu, ar fi problema. Atunci, comuna trebuie să vină cu terenul, pentru a se face acest plan strategic, care este pentru Craiova. Se pot dezvolta şi zone rezidenţiale în aceste comune, numai că fiecare trebuie să vină la un dialog, să vină cu propuneri şi să se agreeze o strategie comună cu Craiova. Trebuie identificate proiecte comune“, a afirmat Marilena Bogheanu.

Craiova şi problema aglomeraţiei din trafic

La rândul său, primarul Craiovei consideră că trebuie identificată o formă asociativă între Craiova şi comunele limitrofe, care să depună proiectele europene de interes comun.

„Noi trebuie să găsim acea formă de depunere a unui proiect cu finanţare europeană, pentru că zona metropolitană nu este o entitate de sine stătătoare. Dacă depui un proiect european, trebuie să faci dovada titlului de proprietate asupra terenului pe care vrei să dezvolţi investiţia respectivă. Or noi aici trebuie să unim multe comune. Zona metropolitană nu are această personalitate juridică, noi trebuie să identificăm o formă asociativă care să depună proiecte“, a spus Mihail Genoiu.

Craiova. Cum ar ajuta planul strategic al Craiovei firma Ford

Edilul Craiovei a dat exemplul firmei Ford, care a cerut o modalitate de transport a forţei de muncă spre fabrică.

„Firma Ford, înainte de a începe producţia modelului Puma, ştia că trebuie să angajeze un număr mare de personal, aşa că am avut o întâlnire cu noi şi cu primarii din comunele limitrofe. În unanimitate, primarii au solicitat un transport public comun pentru toate aceste localităţi limitrofe Craiovei, ei neavând această posibilitate a transportului. Transportul public în concepţia modernă nu mai înseamnă transport cu microbuze sau autobuze radial din oraş până la comuna respectivă, ci acest inel care se creează pe centura 4 sau 5, cât îi vine ringul, pe extrema maximă, de la care să se atragă pasagerii în zonă.

Asta înseamnă că Fordul, care la ora asta circulă cu curse speciale, pentru a-şi strânge muncitorii din zonele Craiovei nu poate decât să aştepte ca oamenii să vină cu aceste metrouri de suprafaţă sau trenuri urbane, pentru că există acest concept, care să-i lase chiar în poarta fabricii“, a explicat Genoiu.

Bogheanu: Autorităţile publice trebuie să promoveze proiecte care sprijină mediul de afaceri

Despre Ford a vorbit şi directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Marilena Bogheanu. Aceasta a precizat că producătorul american de autovehicule a tot întrebat în ultimul timp ce posibilităţi există în regiune pentru a-şi transporta mai repede marfa.

„Ford are intenţia să-şi dubleze producţia şi, la un moment dat, au spus clar că vor bloca traficul. Am demarat deja nişte acţiuni, în sensul că am identificat o posibilă logistică pentru transportul intermodal în zona aeroportului, pentru că acolo se conectează trei moduri de transport: aerian, rutier şi feroviar. Vrem să mai facem un studiu, pentru că ar mai fi posibil acest lucru la Drobeta Turnu Severin, unde se întâlneşte transportul fluvial cu cel rutier şi cu calea ferată, la fel ca şi la Calafat.

Un lucru trebuie să fie însă clar. Autorităţile publice locale trebuie să promoveze acele proiecte care sprijină mediul de afaceri. Sperăm să găsim chiar în actuala perioadă de programare posibilitatea de a se finanţa o astfel de logistică, dacă va exista şi terenul aferent“, a spus Marilena Bogheanu.

„Ştiţi ce doare? Traficul de persoane şi traficul de mărfuri. Ai rezolvat aceste probleme, oraşul se dezvoltă singur“, a conchis primarul Mihail Genoiu.