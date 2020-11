Mâine se constituie și noul Consiliu Județean Dolj

Noul Consiliu Județean Dolj își „va intra în pâine“ de mâine. Asta după ce, vinerea trecută, a fost constituit legal și noul Consiliu Local al municipiului Craiova.

La ora 12.00 este programată ședința de învestire a președintelui ales al Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, și a 29 din cei 36 de consilieri județeni care au prins locuri eligibile pe listele partidelor, în urma scrutinului din 27 septembrie. Restul de șapte consilieri județeni, supleanți pe liste, vor depune jurământul de credință într-o ședință viitoare, după ce și mandatele lor vor fi validate de instanță.

Începând de astăzi, vechiul Consiliu Județean și președintele din ultimii 16 ani, Ion Prioteasa, își ieșiseră din drepturi, potrivit legii. Până mâine la prânz, când Doljul va intra pe mâna noii conduceri, de destinele județului se ocupă secretarul general, Anda Nicolae.

Reamintim că, în urma alegerilor locale, PSD a obținut 16 mandate de consilieri județeni, plus președintele (care are drept de vot), PNL a obținut 13 mandate, ProRomânia – 3 mandate, PMP – 2 mandate și PER – 2 mandate. PSD a bătut însă palma cu PER, mai bine spus cu Antonie Solomon, și astfel a obținut majoritatea în Consiliul Județean și dreptul de a numi cei doi vicepreședinți.

Noul Consiliu Județean Dolj. Cine vor fi cei doi vicepreședinți

De la PSD, vicepreședinte va fi Mihail Neațu, consilier județean în mandatul trecut și fost director la Transelectrica SA. Din partea PER, cel mai probabil pe fotoliul de vicepreședinte CJ Dolj se va așeza chiar Antonie Solomon, care a renunțat la locul din Consiliul Local câștigat după scorul obținut la alegeri și a ales să se mute peste stradă, la județ. Solomon a candidat la Primăria Craiova, dar s-a trecut atât pe lista de consilieri municipali, cât și pe cea de consilieri județeni.

„Nu sunt nici de stânga, nici de dreapta, nici de centru, cum este Partidul Ecologist. Sunt de sens giratoriu. M-am plimbat peste tot. De ce? Ca să ajut Craiova. Ăsta este adevărul. Nu cred în doctrine, ci doar în oameni“, a declarat Antonie Solomon, după ce a bătut palma cu PSD pentru un loc în conducerea județului.