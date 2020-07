Bogații de la Piețe și Târguri. Directorii de la Pieţe şi Târguri SRL, societate deţinută de Primăria Craiova, par să stea pe un munte de bani. Şi nu e vorba de bugetul societăţii, ci de veniturile lor, care îi transformă în „bogaţii din administraţia locală“.

Cel puţin asta rezultă din declaraţiile de avere, care au ca perioadă de referinţă anul 2019. Averile însemnate nu se datorează însă salariilor, ce-i drept deloc de neglijat (se apropie de 10.000 de lei net pe lună), ci a bunurilor deţinute sau a afacerilor personale.

Cel mai sărac dintre cei trei conducători de la Pieţe pare să fie chiar directorul general Alin Mărăcine, administrator al Pieţe şi Târguri SRL. Conform declaraţiei sale de avere, el pare că a avut noroc cu soţia, cea care a cumpărat sau moştenit (în cotă parte) două terenuri intravilane şi o casă de locuit, toate în Craiova. Este vorba de un teren de 1.122 mp cumpărat în 2009 (cotă de 1/2), care i-a rămas apoi în totalitate, prin moştenire.

Şi cu casa a fost cam acelaşi lucru. Construit în 2009, imobilul a fost deţinut în cotă de 1/2 de soţie, pentru ca apoi cealaltă jumătate să-i revină prin moştenire, în anul 2012. Tot soţia sa a cumpărat cu 60.000 de lei un autoturism Audi A5, an de fabricaţie 2012. În declaraţia de avere a lui Alin Mărăcine apare că în 2020 a vândut un autoturism pentru suma de 10.000 de lei. Este vorba de un Seat Ibiza din 2006, care aparţinea, de fapt, tot soţiei sale.

Mărăcine are doar salariu. De 9.771 de lei pe lună

Ca venituri, Mărăcine are doar indemnizaţia de administrator/director general la Pieţe şi Târguri, în sumă de 117.256 de lei, adică 9.771 de lei pe lună. Soţia sa, angajată la Termo Craiova SRL, a avut un venit anual de 31.847 de lei, adică 2.653 lei/lună. Tot soţia apare şi cu un venit de 58.000 de lei, ca dividende pe perioada 2014 – 2018 obţinute de la un SRL unde este asociat unic.

Alin Mărăcine, director general și administrator la Piețe și Târguri SRL

Interesant este faptul că societatea activează în domeniul mass-media, iar administrator al firmei este chiar Alin Mărăcine. O fi conflict de interese situaţia în care Alin Mărăcine, ca administrator al Pieţe şi Târguri SRL, atribuie un contract de publicitate firmei unde tot el este administrator? Sau când soţia sa ar obţine pentru firma pe care o deţine bani pentru publicitate din partea societăţii unde este angajată? În sistemul electronic de achiziţii publice nu am găsit însă o atribuire a unui astfel de contract.

Bogații de la Piețe și Târguri. „Plafonatul“ Claudiu Neagoe, investiţii în forţă în 2019 şi 2020

Primul care poate fi considerat ca făcând parte din tagma bogaţilor din administraţia locală este directorul tehnic de la Pieţe şi Târguri, Claudiu Neagoe. Personaj devenit celebru după ce a demisionat din funcția de manager al Piețelor în ianuarie 2016, pe motiv că se plafonase profesional și nu mai avea motivație. Neagoe și-a depus mandatul după ce Târgul Municipal, aflat atunci pe strada Caracal, a ars în întregime. El a primit și o amendă consistentă din partea pompierilor, pe care a plătit-o.

A decis să facă un pas înapoi și să ocupe funcția de director tehnic, însă doar pentru o jumătate de an. În iulie 2016 a revenit în fruntea Pieţelor, dar a demisionat din nou după şase luni (ianuarie 2017), locul său fiind luat chiar de Alin Mărăcine.

Claudiu Neagoe, director tehnic la Piețe și Târguri SRL

Claudiu Neagoe a revenit ca director tehnic, funcţie din care a început să-şi croiască şi propiul business. Asta dacă este să ne luăm după declaraţia sa de avere. La veniturile din anul 2019, Neagoe a trecut pe lângă salariul de director tehnic de 97.201 lei pe an, adică 8.100 lei/lună, şi dividendele obţinute de la un SRL unde este asociat unic. Este vorba de firma Luka Rent Luxury, de unde a scos anul trecut 57.000 de lei. Societatea este înfiinţată în noiembrie 2017 şi nu figurează pe site-ul Ministerului de Finanţe cu vreun bilanţ depus până la această oră.

A cumpărat trei terenuri în Craiova și o vilă

Pentru Neagoe, 2019 a fost anul investiţiilor. El obţine prin donaţie un teren de 536 mp, dar şi cumpără alte trei terenuri intravilane în Craiova. Unul de 184 mp, altul de 502 mp (în 2019), iar un al treilea de 400 mp (în 2020). În 2019, Neagoe îşi cumpără şi o casă de locuit de 94 mp la sol, formată din parter şi etaj, situată în Craiova. În acelaşi timp, vinde un apartament fără să menţioneze anul, dar cel mai probabil este vorba de 2019. Obţine pentru el suma de 315.321,60 lei.

Tot atunci apar şi creditele. Unul de 310.000 lei, pe 30 de ani, şi altul de 58.000 de lei pe o perioadă de cinci ani. Plus alţi 38.000 de lei, despre care declară că i-a luat în 2019 de la o persoană fizică, tot pentru cinci ani. În declaraţia de avere a lui Claudiu Neagoe apar şi trei autoturisme Ford Transit, din 2001, 2003 şi 2005.

Marian Viorel Marin, printre cei mai bogaţi bugetari din Dolj

În 2017, atunci când Claudiu Neagoe demisiona pentru a doua oară din fruntea Pieţelor, se vorbea despre Marian Viorel Marin ca despre un posibil succesor. El a rămas însă în funcţia deţinută şi acum, aceea de director de dezvoltare, dar era catalogat drept un „înstărit consilier judeţean“. Marian Viorel Marin este şi în prezent consilier judeţean în cadrul CJ Dolj numai că a ajuns printre cei mai înstăriţi oameni din administraţia publică locală şi judeţeană. Practic, el este, de departe, cel mai bogat dintre directorii de la Pieţe. Este director şi la alte societăţi private şi deţine afaceri în domeniul imobiliar.

Marian Viorel Marin, director de dezvoltare la Piețe și Târguri, este printre cei mai bogaţi bugetari din Dolj

Marian Viorel Marin deţine terenuri agricole la Gherceşti, peste 40.000 mp (4 hectare), plus şase terenuri intravilane în Craiova, toate cumpărate în 2019. Anul trecut şi-a cumpărat şi un apartament în Craiova, plus un autoturism Hyundai, an de fabricaţie 2019. A vândut, în schimb, două autoturisme: unul cu 38.000 de lei, altul cu 5.300 de euro. După care a trecut la vânzările de terenuri. Nu mai puţin de 32 de terenuri a vândut Marian Viorel Marin în 2020 şi alte zece în 2019.

Bogații de la Piețe și Târguri. 130.000 de euro din vânzarea de terenuri

În total, el a încasat 59.000 de euro şi 335.235 de lei, adică 70.000 de euro. Deci, aproape 130.000 de euro. Directorul de la Pieţe are deschise şi două conturi bancare, unul în 2019, cu un sold de 31.270 de lei, şi altul încă din 2010, în care se află 247.279 lei. Ce a făcut cu o parte din bani?

În declaraţia de avere susţine că şi-a creditat firmele la care deţine 50% din părţile sociale. Prima dintre ele, Land Kapital SRL (înfiinţată în decembrie 2010), cu 372.932 de lei, cealaltă, Imobkapital Residence SRL (înfiinţată în ianuarie 2020), cu suma 195.000 de lei. A mai luat 200.000 de lei de la o persoană fizică şi a contractat un credit pe 10 ani de la BCR, în sumă de 235.000 de lei.

Bogații de la Piețe și Târguri. Ce venituri a declarat Marian Viorel Marin

La capitolul venituri din salarii, Viorel Marin a obţinut 38.873 lei din postura de consilier judeţean şi membru ATOP, adică o indemnizaţie medie lunară de 3.240 de lei. Ca director de dezvoltare la Pieţe şi Târguri SRL a încasat anul trecut 90.122 de lei, adică 7.510 lei/lună. Plus 3.525 lei – tichete de vacanţă. Potrivit declaraţiei sale de avere, Marin a mai încasat în 2019, de la B&B Residence SRL (firmă înfiinţată în martie 2017), unde este director general, suma de 30.696 de lei.

De asemenea, de la Land Kapital SRL, unde figurează tot ca director general, a încasat 14.099 de lei. Directorul de la Pieţe mai apare ca director şi la firma Sucpi Bak SRL, de unde a obţinut însă doar 117 lei. El a mai încasat anul trecut şi alţi 14.000 de lei, de la APIA. Soţia lui Marian Viorel Marin este angajată ca inspector de specialitate la Primăria Craiova, iar anul trecut a obţinut din salarii suma de 42.407 lei, adică 3.533 lei/lună.

Familia Marin a adunat peste 900.000 de lei din 2019 până în prezent

Dacă adunăm sumele obţinute din salarii şi din alte surse în 2019 (vânzarea de terenuri şi a celor două maşini), plus veniturile declarate ca încasate în 2020, familia Marin ajunge la un cuantum de peste 900.000 de lei. Nu mai punem la socoteală banii declaraţi ca fiind în conturi. Pe cei luaţi cu împrumut se poate spune că i-a investit în firmele pe care le deţine, prin creditările făcute.

De menţionat că firma B&B Residence SRL are ca domeniu de activitate „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“, are un singur angajat, iar în 2018 figurează cu pierderi de 71.179 lei. Sucpi Bak SRL a fost înfiinţată în ianuarie 2018, are acelaşi domeniu de activitate ca B&B Residence, are tot un angajat, iar în 2018 a avut o pierdere de 1.429 lei. În schimb, Land Kapital SRL, care are ca domeniu de activitate „cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii“, a avut un profit net de 73.052 lei în 2018 şi de 1.142.434 de lei în 2019.

Bogaţii de la Pieţe și Târguri versus săracii de la RAT

Trecând la RAT SRL, societatea care gestionează transportul public în comun din Craiova, se poate spune că directorii de aici sunt mici copii faţă de cei de la Pieţe. Socotind aici doar veniturile şi averile. Asta cu toate că în fruntea RAT se află un nume sonor în administraţia doljeană şi PSD, Sorin Manda, fratele mai mic al preşedintelui PSD Dolj, Claudiu Manda.

Sorin Manda (stânga) și Marcel Tănăsescu, directorii de la RAT SRL

Administrator public al municipiului Craiova până la data de 10 decembrie 2019, Sorin Manda ocupă începând cu 11 decembrie funcţia de administrator/director general la RAT SRL. Aşa că în declaraţia de avere a trecut doar salariul obţinut ca administrator 150.275 lei, adică 12.500 lei/lună. Manda a mai raportat pentru 2019 şi venituri din activităţi agricole, de aproximativ 30.000 de lei.

La capitolul bunuri, Sorin Manda deţine un apartament în Craiova, dobândit în 2012, şi un Audi A6 din 2014. El mai are un cont deschis în anul 2015, cu un sold de 14.000 de lei, dar şi mai multe credite. Unul de 28.700 de euro contractat în 2012 pe 30 de ani şi un altul de 8.031 lei luat pe cinci ani în 2016. Manda mai are o descoperire de card cu un plafon maxim de 16.000 de lei şi un card de credit de 10.000 de lei, ambele din 2017. În declaraţia de avere, Sorin Manda a mai menţionat că a luat de la o persoană fizică suma de 5.000 de lei.

Marcel Tănăsescu – un apartament, o mașină și trei credite

Nici celălalt director de la RAT SRL, Marcel Tănăsescu, nu pare să se compare cu bogaţii de la Pieţe şi Târguri SRL. Fost administrator la RAT, trecut ca director tehnic după revenirea lui Sorin Manda, Tănăsescu are un apartament de 102 mp în Craiova cumpărat prin programul Prima Casă în 2009 şi devenit apoi unic proprietar în anul 2015, un Audia A4 din 2005 şi mai multe credite. Un credit de 57.000 de euro pe 35 de ani şi alte două pe termen mult mai scurt: 30.000 de lei pe doi ani şi 15.000 de lei pe cinci ani.

Sorin Manda (dreapta) și Marcel Tănăsescu, directorii de la RAT SRL, au venituri mai mici decât directorii-oameni de afaceri de la Piețe și Târguri

Ca administrator al RAT SRL până la data de 11 decembrie 2019, Tănăsescu a încasat 110.606 lei, adică 92.000 lei/lună. El mai este şi membru în Consiliul de Adminitraţie de la Parc Turism SA, societate controlată de Consiliul Judeţean Dolj, de aici încasând anul trecut 7.496 de lei.