Ce averi au mai strâns conducătorii Doljului

Ce averi au strâns conducătorii Doljului. Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul judeţului Dolj, respectiv prefectul şi conducerea Consiliului Judeţean (CJ), nu o duc deloc rău la capitolul venituri. Potrivit declaraţiilor de avere depuse luna trecută, lider în materie este preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa. Acesta a încasat peste 230.000 de lei din salariu, dividende şi pensie.

Cel mai bine plătit om din administraţia doljeană este, oarecum firesc, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Ion Prioteasa. Potrivit ultimei declaraţii de avere depusă chiar luna trecută, Prioteasa încasează lunar circa 17.000 de lei doar din pensie şi salariu. La aceste venituri se adaugă şi cele obţinute din dividende. Preşedintele CJ Dolj este asociat la firmele Mondial SRL şi Mondial Com SRL – două societăţi cu activităţi în imobiliare, precum şi la Olas Prod SA – o fabrică din industria cărnii. Aceasta din urmă este însă în procedură de faliment de mai mulţi ani. La Olas Prod, Prioteasa este partener cu primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Revenind la veniturile lui Ion Prioteasa, el încasează lunar un salariu de 13.689 de lei, adică 164.268 de lei anual, după cum este trecut în declaraţia de avere. Tot aici se menţionează că de la cele două firme unde este asociat a obţinut dividende în sumă de 32.618 lei. 17.499 de lei de la Mondial SRL şi 15.119 lei de la Mondial Com SRL. Plus 36.357 lei veniturile obţinute din pensie, echivalent cu 3.029 lei pe lună.

Ce averi au strâns conducătorii Doljului. Ion Prioteasa, fără terenuri și mașini

Preşedintele CJ Dolj nu deţine, conform declaraţiei, terenuri sau autoturisme. Are în proprietate doar o casa de 172 mp, în Craiova, cumpărată în anul 1996, după ce a beneficiat de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului. Ion Prioteasa deţine două conturi deschise, în 2019, la Banca Transilvania: unul cu 9.367,82 lei şi altul de 5.451,08 euro, valoare actualizată la data depunerii declaraţiei.

Ion Prioteasa, alături de Oana Bică și Cosmin Vasile

În declaraţia depusă anul trecut, Prioteasa figura cu depozite bancare de 74.000 de lei, respectiv 8.000 de euro, iar de la societăţile la care este asociat încasase dividende de circa 85.000 lei. Revenind în prezent, pentru anul 2020 preşedintele CJ Dolj a mai menţionat în declaraţia de avere şi cei 6.215,50 euro încasaţi de la Comitetul Regiunilor Bruxelles, ca rambursare a cheltuielilor de deplasare.

Ce averi au strâns conducătorii Doljului. Prefectul Nicuşor Roşca, depăşit de soţie la capitolul venituri

Numit în funcţia de prefect al judeţului Dolj în martie 2020, Nicuşor Roşca a trecut în declaraţia de avere banii încasaţi de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Dolj, unde a ocupat funcția de director executiv adjunct. Astfel, veniturile sale anuale de la APIA au fost în sumă de 81.625 lei, adică un salariu lunar de 6.802 lei.

Prefectul judeţul Dolj, Nicușor Roșca

În schimb, soţia sa a înregistrat venituri de 55.105 lei, de la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi“ din Craiova, dar şi 118.676 lei din activităţi agricole derulate printr-un PFA pe numele său. Prefectul de Dolj are un apartament de 70 mp în Craiova, cumpărat în 2001 împreună cu soţia, o casă de 330 mp în comuna Cârcea, achiziţionată în anul 2017, tot împreună cu soţia. Nicuşor Roşca deţine și trei autoturisme: un Audi A4 fabricat în 2007, un Cielo din 2003 şi o Dacia Logan din 2006, toate cumpărate. A avut şi un tractor, dar l-a vândut în octombrie 2019, cu 10.000 de euro.

Prefectul stă bine la capitolul terenuri, deţinând mai multe terenuri agricole în Olt și Dolj, toate cumpărate tot împreună cu soţia. Ultimele au fost achiziţionate în 2017: unul de 5,6 hectare şi altul de 3,35 ha. Mai are însă şi alte terenuri: unul de 2,2 ha (cumpărat în 2016), altul de 2,43 ha (cumpărat în 2014) şi altul de 2,96 ha (cumpărat în 2011). Plus un teren intravilan de 800 mp, achiziţionat în anul 2014. Prefectul Nicuşor Roşca figurează şi cu un credit la Banca Transilvania de 65.000 de lei contractat în 2005 şi scadent în 2020.

Cosmin Vasile, noutăți în declarația de avere: un teren concesionat și un Duster cumpărat

Revenind la Consiliul Judeţean Dolj, cei doi vicepreşedinţi trăiesc doar din salariu, potrivit declaraţiilor de avere depuse luna trecută. Cosmin Vasile, vicepreşedinte al CJ Dolj, a încasat anul trecut 146.016 lei din indemnizaţia lunară, adică 12.168 lei pe lună. Are însă în proprietate mai multe autoturisme, o casă şi terenuri. Cosmin Vasile deţine un teren intravilan de 540 mp, iar în 2019 a concesionat 1.000 mp de teren extravilan în comuna Vaideeni din judeţul Vâlcea. Mai are şi o casă de peste 200 mp la Malu Mare, dar şi trei autoturisme.

Cosmin Vasile, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj

Faţă de Skoda Octavia din 2007 şi Volkswagen Passat din 2001, declarate şi anul trecut, în noua declaraţie de avere apare şi o Dacia Duster, an de fabricaţie 2011. Vasile are şi două credite, în valoare totală de 118.000 lei. Unul de 73.200 lei scadent în 2020 şi altul de 45.000 lei scadent în 2021. Soţia lui Cosmin Vasile lucrează în învăţământ, iar anul trecut a încasat din salarii şi proiecte suma de 86.000 de lei.

Unde doarme Oana Bică?

În schimb, celălalt vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, Oana Bică, nu are în proprietate terenuri sau clădiri, iar la capitolul venituri a trecut doar indemnizaţia de „vice“ de 146.016 lei. Adică cei 12.168 lei, salariul lunar. Oana nu are casă, dar are maşină. De fapt, e vorba de aceeași mașină menționată și în declarațiile anterioare. Potrivit ultimei declaraţii de avere, Oana Bică deţine același autoturism Daewoo Nubira, fabricat în 1997.

Oana Bică, vicepreședinte CJ Dolj

În schimb, la capitolul credite, Oana Bică a trecut acum suma de 600.000 de lei, luată în 2013 de la ING Bank, cu scadenţă în 2019. În realitate, vicepreşedintele CJ Dolj pare să fi greşit cifra, adică a pus un zero în plus. Asta pentru că, pe declaraţiile anterioare de avere, apare suma de 60.000 de lei drept credit contractat de la ING Bank în 2013 şi scadent în 2019.