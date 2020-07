Ce averi au unii directori de la Consiliul Județean Dolj. După ce am prezentat averile celor care conduc județul Dolj din punct de vedere administrativ, am analizat şi declarațiile de avere depuse de unii directori de la Consiliul Județean (CJ). Fie că este vorba de persoane cu state vechi la conducerea unor Direcții importante din cadrul CJ Dolj, fie că sunt mai noi în funcții, niciunul nu se poate plânge de veniturile obținute, fie ele doar din salariu.

Ultimul sosit în marea „familie“ a administrației doljene și încadrat în funcția de director executiv este Marian Ovidiu Roşca. Fost consilier județean din partea PSD la CJ Dolj și avocat de profesie, Roșca a renunțat la tot pentru postul de director executiv la Direcția Juridică, Administrație Locală și Secretariat a Consiliului Județean. Post pe care l-a ocupat, evident, prin concurs.

În plină pandemie, CJ Dolj a decis că este momentul să se ocupe postul vacant de director executiv de la Direcția Juridică. A anunțat postul, a avut loc concursul, iar la final Marian Ovidiu Roşca a fost declarat admis (30 aprilie). E drept că nu a avut nici contracandidat.

Câștigă mai puțin decât din avocatură

Acum, toate actele administrative de la CJ Dolj trec prin mâna lui. Iar salariul este mai mic decât venitul din avocatură, dacă este să analizăm ultimele declarații de avere. În 2018, Marian Roșca obținea din avocatură 219.693 de lei, venit anual, plus alți 12.155 de lei din indemnizația de consilier județean.

În 2019 însă, potrivit declarației de avere depusă luna trecută, directorul executiv al Direcției Juridice a obținut 13.140 de lei (1.095 lei/lună) – indemnizația de consilier județean şi alți 130.708 lei din avocatură, adică o medie lunară de 11.995 de lei. Peste salariul pe care îl va încasa acum din funcţia de director.

Un salariu net însă de aproape 10.000 de lei pe lună, cât încasează acum, şi mai ales sigur şi la timp, nu pare de refuzat. De altfel, chiar Marian Ovidiu Roşca declara, pentru GdS, după ce a dat avocatura pe funcția de director la CJ Dolj, că a fost o decizie de moment. „Așa am considerat că este mai bine la acel moment“, afirma Roșca.

Ce averi au unii directori de la Consiliul Județean Dolj. Marian Roșca – un apartament și două mașini

Noul director deține un apartament de 83 mp în Craiova, cumpărat în anul 2017 împreună cu soţia, şi un garaj de 19 mp, achiziţionat tot în anul 2017. Marian Roșca are și două mașini: un Volkswagen Passat din 2012 şi un Opel Corsa din 2006. De asemenea, mai are un cont deschis în 2015 la ING Bank, cu un sold de 20.000 de lei, dar şi un credit de 70.000 de lei contractat de la BRD în 2017, cu scadenţa în 2022.

Soţia sa, grefieră la Tribunalul Dolj, a avut anul trecut un venit de 62.225 de lei, adică aproape 5.200 de lei pe lună. Roşca a mai încasat în 2019 şi 12.519 lei ca membru în Biroul Electoral Judeţean pentru alegerile europarlamentare din mai 2019 şi alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019.

Anda Nicolae, secretarul cu multe terenuri

Mergând tot pe partea de legalitate a documentelor ajungem la noul secretar al județului Dolj, Anda Nicolae. E drept că ea nu mai este chiar o noutate, având în vedere că ocupă această funcție din octombrie 2018, mai întâi ca interimar. Doar că l-a înlocuit pe Gheorghe Barbărasă, secretarul județului Dolj din 1990, ieșit la pensie. Anda Nicolae avea o declarație de avere stufoasă încă de anul trecut.

Anda Nicolae (dreapta) – secretarul Consiliului Județean Dolj

Ca șefă a Serviciului Resurse Umane din cadrul CJ Dolj, ea obţinuse în 2018 un venit anual din salariu de 95.416 lei (7.951 lei pe lună), plus cei 1.450 lei sub formă de vouchere de vacanţă. Anda Nicolae mai încasase însă 4.424 lei în calitate de membru CC la AJOFM Dolj, 8.848 lei ca membru în CA la High Tech Industry Park Craiova şi 837 lei ca membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Dăbuleni.

Trecând la ultima declarație de avere depusă, în care sunt trecute veniturile din 2019, Anda Nicolae a obținut ca șef al Serviciului Resurse Umane suma anuală de 113.119 lei. La aceasta se mai adaugă 6.391 lei de la AJOFM Dolj, 4.680 lei de la High-Tech Park, 1.020 lei de la Spitalul Dăbuleni şi, mai nou, 5.026 de lei ca preşedinte de comisie la DGASPC Dolj.

A cumpărat șase terenuri în 2019

Anda Nicolae stă bine și la capitolul bunuri. Secretarul CJ Dolj deţine o cotă de 1/2 din două terenuri de 500 mp, respectiv 406 mp din intravilanul Craiovei, ambele cumpărate în 2007, şi un apartament de 75,66 mp dobândit în 2011 – jumătate ca moştenire, jumătate prin vânzare-cumpărare împreună cu soţul.

Potrivit declarației sale de avere, anul 2019, primul de secretar cu normă întreagă, a fost unul prielnic pentru achiziția de terenuri. Șase suprafeţe de teren agricol au fost cumpărate de secretarul CJ Dolj, toate în comuna Drănic: 409 mp, 671 mp, 2.400 mp, 5.000 mp, 5.300 mp, plus un teren de 2,25 hectare. Tot în 2019 a mai cumpărat şi un teren forestier de 80 mp, tot la Drănic.

Câți bani are în conturi secretarul județului Dolj

Anda Nicolae declara în 2019 că are 10.000 lei într-un cont curent deschis în 2015 la Raiffeisen Bank. Acum, potrivit ultimei declarații, în contul respectiv s-au adunat 39.000 de lei. Secretarul județului mai are şi un depozit bancar de 20.000 euro, deschis în 2018 la BRD. Anda Nicolae mai are, din 2016, două depozite în lei la NN Asigurări de Viaţă, de 9.873 lei, respectiv 8.458 lei, plus 6.000 de euro (5.600 de euro în 2018) şi 9.000 de euro (8.400 euro în 2018) la două fonduri de investiţii.

Soţul Andei figurează în declaraţia acesteia de avere cu un venit salarial anual de 31.101 lei (28.580 lei, în 2018), ca director al SRL-ului la care deţine 100% din părţile sociale. El a mai obținut în 2019 şi dividende de 114.000 lei.

Ce averi au unii directori de la Consiliul Județean Dolj. Cât câștigă arhitectul-șef al județului

Radu Pappa, arhitectul-şef al judeţului Dolj, a încasat anul trecut de la Consiliul Județean 129.444 de lei, adică 10.787 lei pe lună. Pe lângă acești bani, el a mai obținut și 11.368 lei, ca preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Aeroportul Craiova. Soția lui Radu Pappa este medic de familie, iar anul trecut a obținut venituri de 91.200 lei.

Arhitectul-șef al județului Dolj deţine două terenuri intravilane: unul de 511 mp în comuna Malu Mare, moştenit de soţia sa în 2008, şi altul de 600 mp la Gherceşti, cumpărat în 2009. Pappa mai are o casă de 192 mp la Malu Mare, construită în 2009. De asemenea, el are și un depozit bancar deschis în 2017, cu 98.750 de lei în cont la data depunerii declaraţiei de avere.

Ileana Măjină, consiliera fără terenuri, mașini sau depozite bancare

Cu state vechi la CJ Dolj, Ileana Măjină pare că a muncit în zadar până la pensie. Fostă directoare responsabilă cu fondurile europene, Măjină s-a pensionat, dar a rămas în instituție pe funcția de consilier la cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj. Una bine plătită, dacă ne uităm la declarația sa de avere.

Dr. Petrişor Tudoraşcu, Oana Bică şi Ileana Măjină, la o conferință de presă

Ileana Măjină a obținut anul trecut venituri din salariu de 109.259 de lei, adică 9.105 lei pe lună. La acestea se adaugă şi pensia. Măjină a completat la rubrica venituri anuale suma de 3.960 lei drept pensie, dar e puțin probabil ca suma să reprezinte pensia pe un an, ci mai degrabă cea lunară. La fel stau lucrurile și în cazul soțului acesteia, care figurează cu un venit anual din pensie de 5.490 de lei.

Potrivit ultimei declarații de avere, Ileana Măjină deţine o casă de 250 mp moştenită în anul 1980 și atât. Nici vorbă de vreun teren, vreo mașină sau vreun depozit bancar.

Ce averi au unii directori de la Consiliul Județean Dolj. Ce salariu are directorul Direcției Afaceri Europene

Director executiv la Direcţia Afaceri Europene a Consiliului Județean Dolj este Daniela Băluţă. Ea este persoana care coordonează proiectele cu fonduri europene implementate de instituție, iar pentru asta are un salariu anual de 116.496 de lei, adică 9.708 lei pe lună. La aceştia se adaugă şi venitul soţului de 51.600 lei pe an, adică 4.300 lei/lună.

Daniela Băluță deține un teren intravilan la Malu Mare, de 621 mp, cumpărat în 2008 prin credit imobiliar, un apartament de 90 mp în Craiova, dobândit în 2011 prin hotărâre judecătorească, şi o casă de 150 mp, tot în Craiova, primită de la părinţi în 2013 (donaţie). De asemenea, are şi o Skoda Octavia, an de fabricaţie 2006.

Directorii executivi de la Consiliul Județean Dolj și persoanele cu funcții de decizie din instituție încasează lunar minimum 10.000 de lei doar din salariu

Directoarea Direcției Afaceri Europene deține o poliţă de asigurare de viaţă la BCR deschisă în 2012, cu un sold de 12.163 lei, şi o alta de 25.336 lei. Ea are și alte două poliţe la NN Asigurări de Viaţă, una deschisă în 2011, cu un sold de 8.765 lei, şi o alta deschisă în 2017, fără bani în cont. Soţul Danei Băluță figurează şi el cu o poliţă de asigurare la BCR, tot din anul 2012, cu un sold de 11.400 lei.

Daniela Băluţă are și două credite. Cel imobiliar din 2008, în sumă de 25.000 de euro, scadent în 2032, şi un altul de nevoie personale, refinanţat în 2020 şi scadent în 2025, în sumă de 23.348 de lei.

Aurelia Dărac, depășită de soț la capitolul venituri

Director executiv la Direcţia tehnică a CJ Dolj, Aurelia Dărac a obținut anul trecut venituri de 114.758 lei din salariu, adică 9.563 de lei pe lună. Plus 8.848 de lei ca administrator la Parc Industrial Craiova SA, societate deţinută de CJ Dolj. Aurelia Dărac a mai raportat şi suma de 800 de lei obţinută din activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică, realizate printr-un PFA deţinut pe numele său.

În schimb, soţul său a stat mult mai bine la capitolul venituri. A obţinut anul trecut suma de 421.648 de lei de la o firmă unde este manager (salariu şi dividende), plus alţi 36.799 lei de la o altă societate unde deţine funcţia de director general (salariu şi dividende).

Aurelia Dărac deține patru terenuri intravilane. Unul are 800 mp, este la Moţăţei și a fost moştenit împreună cu soţul în 1996, iar altul de 400 mp, la Leamna de Jos, a fost cumpărat în 1998 tot împreună cu soţul. Un altul de 800 mp, tot la Moţăţei, a fost moştenit de soţ în 2013, iar altul este deţinut de soţ (cotă de ½) și a fost cumpărat în 2018. Terenul are 1.116 mp şi se află în comuna Cârcea.

Ce averi au unii directori de la Consiliul Județean Dolj. Aurelia Dărac are trei case și un apartament

Dărac stă bine şi la capitolul clădiri, deţinând alături de soţ trei case de locuit şi un apartament. De fapt, cele trei case se află pe terenurile menţionate mai sus (mai puţin terenul de la Cârcea) şi sunt dobândite prin aceeaşi metodă ca şi terenurile. Apartamentul a fost dobândit în 2010, prin vânzare-cumpărare, împreună cu soţul, are 72 mp şi este în Craiova. La capitolul autoturisme, Aurelia Dărac a menționat o autoutilitară Mercedes Sprinter, din 2004.

În ceea ce privește depozitele bancare, directorul executiv de la Direcţia tehnică a CJ Dolj a raportat unul la patru luni şi altul la şase luni, ambele constituite în 2018. Primul are un sold de 95.871,80 lei, celălalt este de 20.225,63 lei. Dărac mai are un card de credit de 5.000 de lei, tot din 2018, dar şi alţi 20.888,26 lei într-un fond de investiţii deschis în anul 2005.