Un tablou de Picasso în valoare de 1 milion de dolari va putea fi obținut cu doar 100 de euro

Un tablou de Picasso, care valorează 1 milion de dolari, va putea fi luat acasă, cu doar 100 de euro. Este vorba despre prețul unei cine la Paris, pe care îl va plăti o persoană norocoasă, conform CNN.

Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” le oferă participanților șansa de a câștiga lucrarea „Tête de Femme”. Acesta a fost realizată de artist în 1941. Prețul unui bilet este — așa cum sugerează și numele concursului — de 100 de euro, adică aproximativ 116 dolari. Olivier Widmaier Picasso, nepotul legendarului artist spaniol, a declarat pentru Paula Newton de la CNN că bunicul său a creat „Tête de Femme” în același atelier în care a pictat capodopera sa „Guernica”.

El este de părere că opera este subevaluată. „Valorează mult mai mult de 1 milion de dolari”, a spus Widmaier Picasso, „așa că va fi într-adevăr un premiu mare”.

În trecut, operele lui Picasso s-au vândut la licitație pe sume uluitoare. „Les Femmes d’Alger (Versiunea «O»)” s-a vândut în 2015 cu peste 179 de milioane de dolari.