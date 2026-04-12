Rute alternative pentru evitarea aglomerației pe DN1, Valea Prahovei

Valea Prahovei devine un coșmar, mai ales de sărbători, când oamenii se îndreaptă spre stațiunile montane. Însă, există anumite rute alternative care pot fi folosite de șoferi pentru a evita aglomerația de pe DN1.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferii care circulă între Brașov și București să nu utilizeze doar DN1.

Rute alternative pentru Valea Prahovei

Centrul Infotrafic anunță că pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative mai multe drumuri:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

Șoferii mai pot utiliza rutele București – Vălenii de Munte – Tabla Buții – Brașov și București – Ploiești – Câmpina – Valea Doftanei – Săcele – Brașov.

