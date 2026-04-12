Ce flori înfloresc în luna aprilie

Luna aprilie, a doua lună de primăvară înseamnă o explozie de culoare în grădină, indiferent cât de mică sau de mare este aceasta. Acestea sunt cele mai cunoscute flori ale lunii aprilie, bucurie pentru suflet și dovada clară a faptului că lumea merge mai departe în ciuda tuturor relelor și problemelor, conform https://www.casa-gradina.ro

Liliacul este unul dintre cei mai iubiți arbuști cu flori, cu rol de decor, liliacul este una din cele mai mari bucurii ale primăverii și ale lunii aprilie. Alb, mov, în mai multe nunațe, batut sau cu flori simple, liliacul este un spectacol.

Arbusul are nevoie de foarte puțină atenție, crește bine în aproape toate tipurile de sol, suportă și seceta și canicula și este o generoasă sursă de hrană pentru albine, fluturi și ale insecte.Printre cele mai frumoase specii de liliac, diferite prin coloritul şi dimensiunea florilor.

Lăcrămioarele sunt printre cele mai iubite flori de grădina. Un mare avantaj pe care îl au aceste delicate și parfumate flori este acela că iubesc locurile umbrite și umede, astfel că poți acoperi zone din grădina unde alte flori nu s-ar simți deloc bine.Lăcrămioarele cresc bine și în solul din grădina, dar se simt bine și în ghivece. Bine îngrijite, lăcrămioarele vor inflorii în mai, dar și în toamna, prin octombrie, a două oară, mai ales dacă vremea este caldă și umedă.Poți plantă lăcrămioarele la baza arbuștilor deși, sub liliac și imediat lângă borduri, ziduri și garduri sau în oricare alte locuri umbrite, iar plantele se vor dezvoltă frumos mai mulți ani în șir.

Bujorii sunt spectaculoși, parfumați și extrem de iubiți, bujorii înfloresc la finele lunii aprilie. Bujorii de grădina sunt cel mai des roz, dar există și bujori albi, roșii sau galbeni. Au fost bujori care au făcut flori din aceiași rădăcina chiar și 50 de ani la rând. Bujorii de grădina au flori luxuriante, înalte și relativ rezistente.

Bujorii sunt plante perene, care înfloresc de la începutul primăverii, până toamna, în valuri, zeci de ani. Dacă sunt plantați corect, în solul potrivit, bujorii de grădina vor crește singuri cu apă de ploaie, căldură și lumina și te vor bucură toată vara.

Sânjenei (iriși) fac parte dintr-o familie care are circa 150 de specii. Sunt plante cu rizomi groși și cărnoși, cu muguri din care cresc frunze lungi și tulpini care pot ajunge până la un metru, ceea ce face din stânjenei o floare minunată pentru grădină. Florile seamănă puțin cu orhideele și de cele mai multe ori sunt albastre, dar pot fi și roz, galben sau în combinații de indigo cu alb și galben cu auriu.

Stânjeneii sunt foarte puțin pretențioși. Bulbii se pun în pământ afânat, calcaros și ușor drenabil, în zone aflate în plin soare. Are nevoie de multă apa în perioadă de înflorire.