Traficul feroviar pe secţiunea Mihăeşti – Radomireşti, firul II, reluat în condiţii normale

Traficul feroviar pe relaţia Mihăeşti – Radomireşti, firul II, a fost reluat în condiţii normale, cu tracţiune electrică, informează Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

„În urma lucrărilor desfăşurate de echipele specializate, de la ora 16:41 a fost repusă tensiunea în linia de contact, iar circulaţia feroviară a fost redeschisă pe această secţie, în condiţii normale, cu tracţiune electrică”, a precizat societatea.



Circulaţia trenurilor cu tracţiune electrică, pe firul II al distanţei Mihăeşti Zona Neutră – Radomireşti Y, a fost oprită, sâmbătă, începând cu ora 12:55, pentru intervenţia operativă de remediere a unui deranjament la instalaţiile de alimentare cu energie electrică.



Potrivit sursei citate, la ora actuală, firul I de pe aceeaşi rută este închis permanent pentru execuţia unor lucrări de infrastructură, context în care circulaţia feroviară se desfăşoară cu restricţii pe această secţiune