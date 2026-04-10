Vacanța de Paște a trimis către munte mii de oameni – au fost întâmpinați cu fulgi de zăpadă, în unele locuri, dar și cu ouă roșii și cozonac, potrivit tradiției.

Dimineața părea liniștită pe DN 1, între Ploiești și stațiunile de pe Valea Prahovei. Însă, pe măsură ce tot mai mulți bucureșteni au plecat spre munte, traficul s-a aglomerat, iar pe șosea s-au format ambuteiaje. La prânz, ca să parcurgi cei 20 de kilometri dintre Nistorești și Sinaia îți lua o oră și jumătate.

„Sute de minute s-au făcut pe traseul ăsta, nimeni nu ia nicio inițiativă. Avem 29 de km până la Bușteni și trebuie să facem într-o oră și 24, nu se poate așa ceva, uitați-vă ce este aici”, a spus o șoferiță, pentru Protv.

Mai relaxați, unii tineri țintesc cu ochii către munte și cu gândul la zilele de petrecere ce urmează.

„Mai un banc, mai o glumă, mai o sămânță, sperăm să prindem și noi Paștele la munte, nu în coloană”, a spus un alt șofer.

Citește și: Când pică Paștele în 2027