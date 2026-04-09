Sfânta Lumină, adusă sâmbătă seara de la Ierusalim

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă seara de superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, urmând să fie oferită delegaților eparhiilor BOR prezenți la Aeroportul Internațional „Henri Coandă“.

Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor, a informat Biroul de presă al Patriarhiei Române.

În aceeași seară, în jurul orei 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Nu am primit nicio informație legată de vreo eventuală problemă, deci până acum lucrurile rămân neschimbate’, a declarat, joi părintele consilier patriarhal Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, potrivit Agerpres.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim va fi continuată și în acest an, dar, în cazul în care evenimentul nu va putea avea loc din cauza unei eventuale escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, la Catedrala Patriarhală istorică ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ se va oferi Sfânta Lumină adusă în 2025, păstrată aici neîntrerupt, preciza luni Patriarhia Română.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută. Într-o astfel de situație total nedorită și imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’, de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv’, a transmis Patriarhia.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009.