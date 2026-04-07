Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor, din 10 aprilie

Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Noul de intrare/ieșire al UE (EES) va fi implementat integral și ar putea contribui în mod semnificativ la modernizarea sistemelor de control ale UE.

Sistemul a început să fie implementat treptat pe 12 octombrie anul trecut în 29 de țări europene. După implementarea integrală, ștampilele din pașaport vor fi înlocuite cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor, precum și cu refuzurile de intrare pentru călătorii din afara UE aflați în vizită de scurtă durată.

Vor fi înregistrate, de asemenea, informații biometrice, cum ar fi imagini faciale și amprente digitale, împreună cu datele personale din documentul de călătorie utilizat, scrie euronews.com.

Acest nou sistem a fost implementat pentru a moderniza securitatea frontierelor UE și sistemele de imigrare, precum și pentru a reduce criminalitatea și frauda și a identifica riscurile de securitate.

De la lansare, peste 24.000 de persoane au fost refuzate la intrare din motive precum documente expirate sau frauduloase, sau pentru că nu au putut justifica pe deplin motivul vizitei lor, potrivit Comisiei Europene. De asemenea, peste 600 de persoane au fost identificate ca reprezentând riscuri de securitate pentru Europa.

EES se aplică cetățenilor din afara UE/Schengen care se deplasează în țările Schengen sau în țările UE pentru șederi de scurtă durată de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Aceasta include cetățenii Regatului Unit, precum și călătorii scutiți de viză, indiferent dacă călătoresc în scop turistic sau de afaceri. De asemenea, se aplică persoanelor care dețin proprietăți în UE, dar nu au permis de ședere. Cu toate acestea, Irlanda și Cipru sunt scutite de utilizarea EES, ceea ce înseamnă că vor continua verificările manuale ale pașapoartelor.