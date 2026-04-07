Restricții de circulație de Paște pentru camioane pe Autostrada Soarelui şi Valea Oltului

Circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone va fi restricţionată pe mai multe sectoare de drumuri naţionale şi autostrăzi, în perioada 9 – 13 aprilie 2026, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres.

Restricţiile se aplică pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe unele sectoare de drum, conform prevederilor legale.

Astfel, pe Autostrada A2 Bucureşti (intersecţia A2 cu DNCB) – Constanţa (intersecţia A2 cu A4), restricţiile vor fi instituite pe ambele sensuri de circulaţie joi, 9 aprilie, şi sâmbătă, 11 aprilie, în intervalul orar 16:00 – 22:00, iar vineri, 10 aprilie, precum şi duminică şi luni, 12 şi 13 aprilie, între orele 6:00 – 22:00.

Pe DN7, pe sectorul Piteşti (intersecţia DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersecţia DN7 cu DN1), restricţiile se aplică în aceleaşi zile, în intervalul 18:00 – 22:00 în zilele de 9 şi 11 aprilie, respectiv între orele 6:00 – 22:00 în zilele de 10, 12 şi 13 aprilie.

De asemenea, pe DN39, între Agigea (intersecţia DN39 cu DN39A) şi Mangalia (limita municipiului), circulaţia va fi restricţionată joi, 9 aprilie, şi sâmbătă, 11 aprilie, între orele 16:00 – 22:00, iar vineri, 10 aprilie, şi în zilele de 12 şi 13 aprilie, în intervalul 6:00 – 22:00.

Reprezentanţii CNAIR precizează că nerespectarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Citeşte şi: Zece bănci din România riscă amenzi uriașe





