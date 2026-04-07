Președintele Nicușor Dan crede că ar trebui făcute publice contractele cu Pfizer

Nicușor Dan, aflat marți în vizită la Centrul de mari arși din Timișoara, a vorbit despre procesul pe care țara noastră l-a pierdut cu Pfizer, precizând că ar trebui făcute publice contractele cu compania farmaceutică. „Suntem în război informațional”, a mai spus șeful statului.

„Eu cred că trebuie să facem public tot legat de Pfizer, de acum 5 ani sau 4 ani, când s-a semnat contractul. Am vorbit mai devreme de război informațional. Ce vedem în spațiul media? Vedem trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician, vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician și nu vedem, din păcate, o împărțire între ce e realitatea obiectivă, șirul de elemente obiective, contracte, cine a semnat, la ce s-a angajat. (…) E și vina autorităților, fără discuție”, a declarat președintele.

Întrebat dacă România poate plăti suma de 600 de milioane de euro cerută de Pfizer, Nicușor Dan a răspuns că statul român negociază transformarea acestei sume în produse pentru sistemul medical.

„Este o negociere astfel încât suma aceasta să fie transformată în alte produse să fie utile sistemului nostru medical. O să comunice domnii miniștri”, a spus șeful statului.

Acest scenariu fusese avansat și de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat că sumele datorate Pfizer ar putea fi transformate în „beneficii reale” pentru pacienţii din România.

Citește și: Fiul artiștilor Viorica și Ionică de la Clejani, internat la psihiatrie după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer