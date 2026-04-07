CNA a retras licența Realitatea Plus cu unanimitate de voturi

Postul Realitatea Plus trebuie să-și înceteze emisia după decizia CNA de astăzi. Decizia a fost luată din cauza amenzilor neplătite de către postul deținut de Maricel Păcuraru, anunță Pagina de Media.

CNA a analizat marți în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus nu a plătit 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 lei.

Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025, dar încălcarea legislației audiovizualului prin neplata amenzilor pentru 2024 va duce la închiderea postului, potrivit hotnews.ro.

Anca Alexandrescu, care realizează principala emisiune din primetime a postului, nu a putut fi contactată de HotNews până la publicarea acestei știri pentru un punct de vedere.

Ce spune legea CNA

CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării, potrivit legii audiovizualului.

„Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”

Propunerea de retragere la licenţei a fost votată în unanimitate de cei prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.

Postul trebuie să îşi înceteze emisia după ce primeşte informarea de la CNA.

Realitatea Plus a obținut licența de la CNA în ianuarie 2013, dar postul a început să emită efectiv din 2015. Din 1 noiembrie 2019, televiziunea a preluat structura și emisia fostului post Realitatea TV.

Realitatea TV s-a închis după ce firma care o deținea, Realitatea Media, a intrat în faliment în 2019. În noiembrie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a retras licenţa audiovizuală a Realitatea TV din cauza problemelor financiare, iar angajații s-au mutat pe licența Realitatea Plus.

