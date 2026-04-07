Cât a ajuns să coste litrul de motorină la pompă în Germania

Automobil Clubul german (ADAC) a anunţat că prețul mediu al motorinei la stațiile de alimentare din Germania a urcat marți la prânz până la 2,502 euro pe litru, fiind pentru prima dată când a fost depășit pragul de 2,50 euro, potrivit agenției de presă DPA.

În conformitate cu o reglementare care a fost introdusă de la 1 aprilie, în contextul exploziei prețurilor carburanților ca urmare a războiului din Iran, benzinăriile din Germania au voie să majoreze prețurile doar o dată pe zi, la prânz.

Comparativ cu prețurile din ziua de 31 martie, litrul de motorină s-a scumpit cu aproape 70 de eurocenți în Germania, iar litrul de benzină E10 cu 41 de eurocenți, notează Agerpres.

Față de prețurile medii înregistrate luni, scumpirile sunt relativ mici, de 0,3 eurocenți la motorină și 0,1 eurocenți la benzina E10, dar trendul ascendent continuă.

Săptămâna trecută, prețurile creșteau cu câțiva eurocenți în fiecare zi.

Creșterile au pus sub semnul întrebării noua regulă a guvernului german, pe fondul acuzațiilor de majorare a prețurilor de către producătorii de combustibil.

Sepp Muller, care conduce grupul parlamentar al alianței cancelarului Friedrich Merz, a criticat companiile petroliere companiilor, acuzându-le că „profită în mod nechibzuit de pe urma situației”.

Muller a cerut Autorității pentru Concurență din Germania să controleze producătorii de combustibil, adăugând că noile legi mai stricte oferă Autorității mijloacele necesare.

De asemenea, el a cerut măsuri pentru a-i ajuta pe cei mai afectați. „Nu vom compensa totul la pompă. Povara pentru un membru al parlamentului sau un șofer de Porsche nu trebuie ușurată. Acești bani ar trebui să meargă acolo unde este cu adevărat nevoie”, a spus liderul de grup parlamentar.



Citeşte şi: Zece bănci din România riscă amenzi uriașe





