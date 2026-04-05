Guvernul SUA a cerut cenzurarea datelor din satelit

Compania americană Planet Labs PBC și-a anunțat sâmbătă clienții că se conformează unei solicitări din partea guvernului SUA de a înceta publicarea pe termen nelimitat a imaginilor sale din satelit de înaltă rezoluție legate de conflictul din Orientul Mijlociu, informează AFP.

„Cu efect retroactiv din 9 martie”, Planet își va modifica modelul de acces, „prelungind decalajul de publicare pentru orice imagine nouă situată în zona de interes desemnată”, conform mesajului primit de AFP, scrie Agerpres.

Într-un anunț anterior, această zonă cuprindea „întregul Iran și bazele aliate din apropiere, pe lângă statele din Golf și zonele de conflict deja existente”. Compania va „publica imagini de la caz la caz”, în special pentru cazuri urgente sau de interes public, specifică Planet, care preconizează că va aplica această regulă până la sfârșitul conflictului.

Și fostul Maxar a primit restricții

Vantor (fostul Maxar), celălalt furnizor important de imagini din satelit, a anunțat la rândul său restricții majore. În circumstanțe normale, imaginile Planet sunt disponibile pentru clienții săi – între care se numără și AFP – la câteva ore după trecerea sateliților săi deasupra unei zone, o resursă valoroasă pentru companii, cercetători, jurnaliști, dar, posibil, și pentru armatele care doresc să vizeze baze militare sau instalații radar ale inamicului.

Legislația americană prevede că orice companie cu sediul în Statele Unite care exploatează comercial imagini din satelit de înaltă rezoluție poate fi supusă unor limitări din motive de securitate națională sau de politică externă.