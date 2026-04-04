Vremea va fi mai caldă, azi, dar va ploua în multe regiuni

Vremea va fi mai caldă azi decât în zilele anterioare. Unele zone din țară se bucură de soare și vreme bună, în altele va ploua și va bate vântul. Maximele pornesc de la 15 grade în nord-est și în depresiuni și ajung pe la 20 de grade pe partea sud-estică.

În Dobrogea și Bărăgan se mai adună norii și o să plouă în unele zone. Vor fi și averse, posibil însoțite de fenomene electrice și se pot strânge 15 litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile, un pic mai ridicate decât ieri, vor urca până la 19 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim vreme schimbătoare, cu înnorări și ploi din când în când. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar în sudul Moldovei se intensifică vântul. Pe aici se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, în jur de 20 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina nu sunt anunțate ploi, așa că o să avem vreme frumoasă toată ziua. Atmosfera devine plăcută după orele prânzului, iar maximele ajung pe la 17…18 grade. Ieri au fost în jur de 15 grade în această zonă.

Și în vestul țării avem soare și vreme bună, dar vântul este ceva mai activ în sudul Banatului. O să atingă viteze de 40…50 de km/h. Temperaturile sunt comparabile cu cele de ieri și vor ajunge pe la 17…18 grade.

Plouă și în sudul țării

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi însorită și o amiază cu temperaturi agreabile. Nu o să plouă nici în această regiune, iar vântul o să fie destul de liniștit.

În schimb, în Transilvania se mai adună norii și e posibil să plouă, în special în zonele de munte. Se arată trecător și soarele și se încălzește față de ziua trecută. În Târgu Mureș și în Sibiu se vor atinge 17 grade. La noapte, însă, se face mai frig în depresiuni, iar la Miercurea Ciuc vor fi -3 grade.

În Oltenia va fi cam înnorat. O să mai plouă pe parcursul zilei și se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul o să bată mai tare în vestul provinciei, pe unde vor fi rafale de 50 de km/h. Temperaturile vor urca până la 18 grade.

În sudul României ploile apar pe suprafețe restrânse. E drept că în unele zone vor fi averse mai serioase, poate și condiții de grindină, dar norii se risipesc după lăsarea nopții.

