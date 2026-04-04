Încă un muncitor a murit îngropat sub un mal de pământ, în timp ce făcea săpături

Un muncitor de aproximativ 46 de ani a murit, vineri după-amiază, după ce a fost surprins de un mal de pămînt în timp ce făcea săpături, în cadrul unor lucrări, în comuna băcăuană Orbeni.

Pompierii militari băcăuani au intervenit, vineri după-amiază, în comuna Orbeni, în urma unui incident în care un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat.

La locul evenimentului au fost mobilizate mai multe echipaje.

„Victima a fost extrasă de către echipele de intervenţie, însă, din nefericire, aceasta nu prezenta semne vitale, leziunile suferite fiind incompatibile cu viaţa”, au precizat oficialii ISU Bacău.

Victima avea aproximativ 46 de ani şi lucra la săpături în zonă.

A fost demarată o anchetă pentru a se stabili în ce condiţii s-au produs incidentul.

