Paulownia, arborele care va crește rapid la tine în grădină

Paulownia este un arbore cu creștere rapidă, cu frunze mari și flori decorative. Originar din China și Asia de Est, a devenit popular în timp și în Europa și America de Nord. Paulownia este considerat și un arbore ecologic, deoarece absoarbe rapid dioxidul de carbon, contribuind la purificarea aerului.

Este unul dintre cei mai rapizi arbori în creștere, putând crește între 3 și 5 metri pe an. Are frunze mari și late, fiind potrivit pentru a crea umbră. Produce flori mov-albăstrui, cu aspect decorativ și parfum plăcut. Este rezistent la secetă și poate crește chiar și în soluri sărace. Lemnul este ușor, dar rezistent, fiind utilizat frecvent în industria mobilei și în construcții.

Originar din China, arborele prințesei este un arbore lemnos, foios, cu întreținere ridicată, din familia Paulowniaceae. Crește foarte rapid, adăugând aproximativ 4,5 metri pe an și ajungând la o înălțime de circa 15 metri și o lățime de 9 metri în doar 10 ani.

Arborele este numit după prințesa rusă Anna Paulowna (1795–1865), iar denumirea speciei, „tomentosa”, înseamnă „ușor păros” în latină.

Tolerează o varietate de soluri, dar preferă solurile umede, adânci, nisipoase și bine drenate. Suportă și umbra ușoară, însă se dezvoltă cel mai bine în plin soare. Este întâlnit frecvent de-a lungul drumurilor și în zonele deschise sau perturbate.

Are o coroană rotunjită care creează o umbră densă, ceea ce face dificilă creșterea altor plante dedesubt. Frunzele sunt foarte mari (între 12 și 30 cm), ovale sau în formă de inimă, cu peri catifelați pe ambele fețe. Arborele se remarcă prin ciorchini mari de flori decorative, de culoare mov-lavandă, parfumate, care înfloresc primăvara. Florile apar pe ramurile de doi ani. După înflorire apar capsule lemnoase maronii, care toamna se deschid și eliberează semințe mici, înaripate.

Este unul dintre cei mai rapizi arbori din lume și poate ajunge până la aproximativ 6 metri în primul an, astfel că efectul decorativ apare repede. Lemnul său este foarte valoros, existând cazuri în care arborii tineri au fost furați datorită valorii lor.

Arborele poartă numele prințesei Anna Pavlovna, fiica țarului Pavel I. Este originar din centrul și vestul Chinei, unde lemnul său este folosit de peste o mie de ani pentru mobilier, instrumente muzicale, sculpturi, vase și ustensile. Lemnul este deschis la culoare, ușor de prelucrat, foarte ușor, dar rezistent, cu textură fină și rezistență la insecte și degradare.

Îngrijire

Arborele este ușor de cultivat. Are nevoie de sol fertil, bine drenat și de udare suficientă, mai ales dacă este crescut pentru lemn. Preferă solurile ușor acide și umede. Înflorește abundent în aprilie–mai, iar pentru controlul creșterii este necesară tăierea regulată. Se recomandă scurtarea la aproximativ 1,5 metri în toamnă pentru a menține dimensiunea sub control.

Unde nu este recomandat să fie plantat

Acest arbore produce un număr foarte mare de semințe (până la milioane anual) și se răspândește ușor, inclusiv în soluri sărace sau zone degradate. Poate crește în locuri precum marginea drumurilor, terenuri abandonate sau chiar crăpături în asfalt.

Este considerat specie invazivă în anumite regiuni și nu este recomandat pentru amenajări peisagistice. Poate afecta alte plante din apropiere, deoarece consumă resursele de apă și nutrienți. De asemenea, rădăcinile pot deteriora fundațiile dacă este plantat prea aproape de clădiri, conform southernliving.

Se dezvoltă cel mai bine în plin soare, minimum 6 ore pe zi. Lumina insuficientă poate reduce înflorirea. Tolerează multe tipuri de sol, inclusiv cele sărace sau pietroase, dar preferă solurile adânci, umede și bine drenate. Nu se dezvoltă bine în soluri foarte acide sau argiloase grele.

Apă

Are nevoie de umiditate moderată în perioada de dezvoltare. După maturizare, rezistă mai bine la secetă. Se adaptează bine în zonele cu veri lungi și calde. Mugurii florali pot fi afectați de înghețurile timpurii. Nu necesită fertilizare frecventă, dar un aport anual de azot poate susține creșterea rapidă.

Tăiere

Suportă bine tăierile, chiar și drastice. Tăierile regulate ajută la menținerea formei și la dezvoltarea unui trunchi principal. Tăierile severe duc la frunze mai mari, dar reduc înflorirea.

Dăunători și boli

Nu are probleme majore cu dăunătorii, dar poate fi afectat de ciuperci care provoacă boli ale tulpinii. Menținerea sănătății plantei reduce riscul apariției problemelor.

Pentru a înflori corespunzător, arborele are nevoie de suficientă lumină și de tăieri făcute la momentul potrivit. Lipsa soarelui sau tăierile incorecte pot reduce numărul de flori.