Elevi români în excursie la Praga, loviţi de tramvai

Doi elevi din Petroşani, care erau la Praga în excursie şcolară cu un grup, au fost loviţi de un tramvai. Cei doi adolescenţi, elevi în clasa a IX-a, făceau fotografii şi nu au observat că se apropie garnitura. Unul dintre adolescenţi a fost operat la un picior, iar acum este în comă indusă.

Profesorul însoțitor de la Colegiul Național „Mihai Eminescu“ din Petroșani spune că le-a permis celor doi elevi să iasă din hotel și să meargă la un magazin din apropiere ca să își cumpere apă. La scurt timp după ce au plecat cei doi elevi, a auzit ambulanțele și a încercat să îi contacteze, dar nu a reuşit.

Tot profesorul a spus că elevii s-au oprit pe liniile de tramvai ca să facă niște fotografii, în drum spre magazin. Însă nu au estimat corect distanța față de vehiculul care se apropia şi au fost loviți în plin.

Unul dintre elevi a fost dus de urgență la spital, cu răni multiple, are fractură de femur, pentru care a fost operat, are un traumatism cranian și a fost rănit la rinichi. Ca să se recupereze cât mai rapid, medicii au fost nevoiți să inducă coma.

Al doilea tânăr a primit îngrijiri medicale şi a fost externat. El și-a putut continua excursia cu grupul care a plecat spre Viena.

Inspectoratul Școlar din Hunedoara a anunțat că s-a autosesizat și a deschis o anchetă pentru a vedea cum s-au petrecut lucrurile și dacă este cineva vinovat pentru acest incident.

