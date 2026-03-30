Premierul Republicii Moldova vine marți în România

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, efectuează marți, 31 martie, o vizită oficială la București, a informat luni, 30 martie, printr-un comunicat de presă, direcția de comunicare a executivului de la Chișinău.

În cadrul vizitei, Munteanu va participa la Conferința „Romania Government Roundtable“ – eveniment care reunește lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite ale Americii, pentru a discuta priorități legate de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a regiunii Europei de Sud-Est.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu președintele și prim-ministrul României, Nicușor Dan și respectiv Ilie Bolojan.

Discuțiile vor viza consolidarea cooperării bilaterale și avansarea proiectelor comune, în special în domenii precum energia, infrastructura și integrarea europeană, cu impact direct asupra cetățenilor din ambele state.

De asemenea, șeful executivului de la Chișinău se va întâlni cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, pentru a promova oportunitățile investiționale în Republica Moldova.

