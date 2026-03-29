Peste opt milioane de oameni la protestele împotriva lui Trump

Cel puţin opt milioane de persoane au participat sâmbătă la marşurile „No Kings” (Fără Regi) împotriva administraţiei Donald Trump, potrivit organizatorilor, relatează duminică EFE şi AFP,potrivit Agerpres.
Mişcarea, care cuprinde zeci de organizaţii şi activişti democraţi, a organizat peste 3.300 de proteste în toate cele 50 de state americane pentru a denunţa ceea ce numeşte „autoritarismul” preşedintelui Trump.
Protestul de sâmbătă reprezintă o creştere estimată de un milion de participanţi şi 600 de marşuri suplimentare faţă de protestul din octombrie anul trecut. Această mişcare s-a impus ca cel mai mare protest unificator de la revenirea miliardarului republican la Casa Albă, scrie hotnews.ro.
În această demonstraţie, protestatarii au denunţat „războiul ilegal” pe care preşedintele Donald Trump l-a lansat împotriva Iranului, care a dus la creşterea preţurilor la combustibili şi la inflaţie, şi şi-au reiterat criticile la adresa „abuzurilor” Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE).
Principala demonstraţie a avut loc în faţa a zeci de mii de persoane în Minneapolis, cel mai mare oraş din Minnesota, epicentrul indignării naţionale împotriva ICE şi a Patrulei de Frontieră după ce agenţii acestora i-au ucis acolo pe cetăţenii americani Renee Good şi Alex Pretti în luna ianuarie.