Zelenski, vizită în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante

Preşedintele Volodimir Zelenski a sosit joi în Arabia Saudită, într-o vizită care nu fusese anunţată anterior, fiind întâmpinat de însuşi prinţul moştenitor saudit Mohammed Bin Salman, relatează Kyiv Post.

Zelenski şi-a anunţat joi seară sosirea, pe reţelele sociale, unde a postat şi imagini cu el întâmpinat de liderul saudit. Cu toate acestea, el a oferit puţine detalii suplimentare.

„Am ajuns în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante. Apreciem sprijinul şi îi susţinem pe cei care sunt gata să colaboreze cu noi pentru a asigura securitatea”, a scris el succint pe X.

Pe 28 februarie, SUA şi Israelul au lansat o campanie masivă de bombardamente aeriene împotriva Iranului, în efortul de a distruge capacităţile ofensive ale Teheranului şi de a răsturna regimul. Iranul a răspuns prin lansarea unor atacuri masive de represalii cu drone asupra statelor vecine din Golf, inclusiv Arabia Saudită.

Ucraina şi Arabia Saudită intenţionează să semneze un acord privind „cooperarea în domeniul securităţii“

Citând un responsabil de rang înalt sub condiţia anonimatului, AFP a relatat joi că Ucraina şi Arabia Saudită intenţionează să semneze un acord privind „cooperarea în domeniul securităţii – în special, protecţia spaţiului aerian”.

Kievul, care a îndurat deja mai mult de patru ani de bombardamente ruseşti cu drone Shahed de fabricaţie iraniană şi cu analogii lor produşi pe plan intern de Rusia, s-a oferit să ajute la apărarea regiunii detaşând cel puţin 200 de specialişti ucraineni în drone pentru a oferi consultanţă Kuweitului, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite şi Arabiei Saudite cu privire la modul de contracarare a ameninţării.

În ciuda slăbirii sale, regimul iranian nu dă semne că ar fi pe cale să cadă. Teheranul a făcut ca preţurile globale ale petrolului să crească vertiginos prin blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde trece de obicei aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

