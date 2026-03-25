Știri de ultima orăActualitateSondajul Economic lunar IRSOP: Nu se văd semne de redresare economică

Sondajul Economic lunar IRSOP: Nu se văd semne de redresare economică

De Curierul Național
Sondajul Economic lunar IRSOP: Nu se văd semne de redresare economică
Sondajul Economic lunar IRSOP: Nu se văd semne de redresare economică

Un nou sondaj al Institutului Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP) scoate în evidență pesimismul românilor față de viitorul economic și social. Datele prezentate sunt alarmante. Potrivit studiului, situaţia economică a gospodăriilor rămâne deprimată și nu se văd semne de redresare: “Înseamnă că revenirea va dura mult, vor creşte riscurile de stagnare sau de prăbuşire a creşterii economice, iar guvernarea va fi dificilă. Presiunile rămân ridicate şi vor agrava presiunea inflaţionară determinată de creşterea preţurilor la energie. Cu cât preţurile cresc mai rapid, cu atât oamenii se tem mai mult şi cer măriri salariale. Dar productivitatea muncii nu creşte proporţional cu măririle. Şocul preţurilor anihilează stimulentele de sprijin economic şi eventuale efecte pozitive ale creşterii salariului minim. În plus, frica de inflaţie se extinde şi asupra altor domenii de viaţă, ca sănătatea, siguranţa locului de muncă etc.

Procentul angajaţilor care se tem că ar putea pierde locul de muncă s-a apropiat în martie de 30 la sută. Preţurile mari şi şomajul în creştere reprezintă o combinaţie periculoasă şi un semnal de îngrijorare.

În condiţii de şomaj cresc împrumuturile, iar, dacă preţurile cresc şi ele, debitorii nu mai plătesc datoriile.

„Criza de accesibilitate”

Intenţiile scăzute de cumpărare a produselor mai scumpe semnalează că gospodăriile trec printr-o „criză de acces”.

Secţiuni largi din populaţie nu îşi permit să susţină costurile pentru achiziţia de bunuri dezirabile ca maşini, locuinţe, terenuri, afaceri. Economiştii analizează în prezent ce se întâmplă când în mediul economic se adună factori care blochează affordance-ul, adică accesul la acţiune al consumatorilor. Cauza principală este inflaţia extrem de ridicată şi fără sfârşit previzibil. O bucată mare din avuţia privată se topeşte pe nesimţite. Economistul John Maynard Keynes l-a citat pe Lenin care spusese că „dacă vrei să distrugi sistemul capitalist, devalorizează-i moneda” – vezi Robert L. Heilbroner, The Worldly Philosophers, 1999 “ – se arată în concluziile recentului studiu publicat de Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP).

Prezentăm în continuare percepția românilor față de actuala situație socio-economică:

Nivelul de trai al populaţiei

Cum apreciază oamenii situaţia financiară personală actuală faţă de acum un an?

FebruarieMartie

Mai bună		% 10% 11
Mai puţin bună6161

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Cum cred că va fi nivelul de trai în România peste un an?

FebruarieMartie

Mai bun		% 19% 25
Mai puţin bun6764

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Cum cred că va fi nivelul de trai în România peste 5 ani?

FebruarieMartie

Mai bun		% 41% 37
Mai puţin bun4139

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.

Cum se aşteaptă că vor fi veniturile lor în următoarele 12 luni?

FebruarieMartie

Se aşteaptă să crească		% 32% 38
Se aşteaptă să scadă2118

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Au impresia că preţurile vor creşte, vor scădea sau vor rămâne la fel?

FebruarieMartie

Se aşteaptă să crească		% 78% 75
Se aşteaptă să rămână la fel128
Total9083

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „Vor scădea”.

Piaţa muncii

Consideră că locul lor de muncă e în siguranţă sau în pericol?

FebruarieMartie

E în siguranţă		% 75% 71
E în pericol2529
Baza: Persoane angajate

Ce cred despre locurile de muncă disponibile în localitatea lor?

FebruarieMartie

Se găsesc uşor		% 25% 14
Se găsesc greu7586
Baza: Angajaţi cu job în pericol

Consumul

Faţă de anul trecut, cumpără mai mult sau mai puţin pentru consumul curent?

FebruarieMartie

Mai mult		% 10% 12
Mai puţin6056

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Intenţionează să cheltuiască în acest an pentru …?

Valoarea Leului şi Dobânzile

Se aşteaptă ca în următoarele 12 luni leul să crească sau să scadă?

FebruarieMartie

Va creşte		% 15% 16
Va scădea6464

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.

Cum vor fi dobânzile în următoarele 12 luni?

FebruarieMartie

Vor fi mai mari		% 67% 69
Vor fi mai mici77

Baza:Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.

Despre Studiu

Începând cu luna februarie 2026, în fiecare lună, IRSOP întreabă telefonic un eşantion reprezentativ de n=500 persoane adulte cum apreciază situaţia lor economică la data cercetării şi ce aşteptări au despre evoluţia economică viitoare. Respondenţii sunt selectaţi aleatoriu, iar structura eşantionului reflectă compoziţia demografică a populaţiei adulte din România în funcţie de vârstă, sex, domiciliu urban/rural, mărimea localităţii şi zona geografică. Pentru acest val, interviurile au fost realizate în intervalul 16-20 martie 2026. Toleranţa de eşantionare este +/-4,4%. IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990. (www.irsop.ro).

Autor Curierul Național

