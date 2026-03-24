Pensiile pentru luna aprilie vor fi plătite înainte de Paște

De Daniela Moise

Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări marţi că pensiile pe luna viitoare vor ajunge la pensionari înainte de Paşte. În schimb, este posibil ca ajutoarele „one-off” să ajungă mai târziu la aceştia, în urma contestării proiectului de buget pe 2026 la Curtea Constituţională de către AUR, transmite Agerpres.

Manole a fost întrebat dacă, după ce AUR a atacat la CCR bugetul pe 2026, ajutoarele „one-off” pentru pensionari ar putea să ajungă la aceştia înainte sau după Paşte.

„O să avem o discuţie şi astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie, dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate. Chiar nu înţeleg această obstrucţie care are ca repercusiune şi faptul că se poate întârzia cu banii ăia”, a spus Manole la Palatul Parlamentului.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă pensiile pe luna aprilie vor fi plătite înainte de Paşte sau este posibil ca şi acestea să întârzie.

„Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paşte”, a afirmat acesta.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

