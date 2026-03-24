FNGCIMM deschide colaborarea cu brokerii de credite pentru a accelera finanțarea IMM-urilor

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA – IFN) anunță o etapă nouă în susținerea mediului de afaceri: deschiderea colaborării directe cu brokerii de credite. Această inițiativă vizează crearea unui ecosistem financiar mai eficient, în care expertiza brokerilor și instrumentele de garantare ale FNGCIMM se unesc pentru a facilita accesul rapid al IMM-urilor la capital. Prin încheierea acestor protocoale de colaborare, brokerii de credite vor deveni parteneri activi ai FNGCIMM în procesul de informare și consultanță.

Obiectivele principale ale acestui demers sunt:

Extinderea accesului la finanțare: Antreprenorii vor putea identifica mai ușor soluțiile de finanțare potrivite, beneficiind de expertiza brokerilor în utilizarea garanțiilor FNGCIMM.

Eficientizarea procesului: Reducerea timpului de căutare a finanțării prin orientarea corectă a IMM-urilor către produsele de finanțare optime și către instituțiile financiare partenere.

Consiliere specializată: Brokerii vor acționa ca facilitatori, ajutând companiile să valorifice la maximum instrumentele de garantare oferite de FNGCIMM.

Colaborarea se va desfășura în baza unor protocoale oficiale, care definesc mecanismele de cooperare și modul în care inițiativele antreprenoriale pot fi susținute mai eficient în relația cu băncile și alte instituții de credit.

„Prin această deschidere către brokerii de credite, ne propunem să aducem soluțiile FNGCIMM mai aproape de beneficiarul final – antreprenorul român. Brokerii pot fi un canal esențial de distribuție și consultanță, iar profesionalismul lor poate face diferența în succesul unui proiect de investiții.” Managementul FNGCIMM.

FNGCIMM invită toți brokerii de credite interesați să contribuie la dezvoltarea capitalului românesc să solicite detalii privind procedura de încheiere a protocolului de colaborare.

Informații suplimentare pot fi obținute prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail: [email protected].