Cuplu arestat pentru că își tineau copiii de 2 și 4 ani legați cu frânghii de calorifer

Doi copii, în vârstă de doi și patru ani, au fost legați cu o frânghie de calorifer de către concubinul mamei lor. Cei doi au fost salvați de oamenii legii, care au intervenit după un apel la 112, informează Digi24.

Incidentul a avut loc pe 19 martie, când un bărbat de 43 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, potrivit presei locale.

Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a aplana un conflict izbucnit între bărbat și partenera sa.

În momentul intervenției, aceștia au descoperit două fetițe, de 2 și 4 ani, legate de calorifer cu o frânghie. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au decis arestarea sa pentru 30 de zile. A fost emis și un ordin de protecție, iar bărbatul este monitorizat cu brățară electronică. Totodată, a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, în vederea prevenirii altor eventuale acte de violență.

De asemenea, și mama celor două micuțe a fost arestată la domiciliu pentru 30 de zile.

Cazul a fost preluat de autorități, iar fetițele au fost luate în grija Direcției Generale de Asistență Socială și duse într-un centru de protecție.

