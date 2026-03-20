Miruță: Bugetul MApN, în creștere cu 19% față de 2025

Bugetul MApN pentru 2026 este de 49,426 miliarde lei, în creștere cu 19% față de alocarea primită anul trecut, a transmis Radu Miruță, ministrul Apărării

Din această sumă, care reprezintă 2,45% din PIB, aproximativ 18,8 miliarde de lei (38%) merg către înzestrare, a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

„Bugetul României pentru 2026 este, în același timp, un buget de corecție și un buget de responsabilitate. Corectăm decizii greșite din trecut, dar fără să pierdem nicio clipă din vedere contextul complicat în care trăim, inclusiv la nivel internaționa“, precizează Miruță, conform Agerpres.

Cei 18,8 miliarde de lei pentru înzestrare vizează achiziționarea de echipamente moderne și „capabilități reale“ adaugă ministrul.

Ce asigură bugetul

De asemenea, bugetul asigură: continuarea programelor majore de modernizare; investiții în infrastructura militară strategică; pregătire militară pentru până la 3.000 de tineri voluntari; participarea militarilor români la misiuni externe; ‘respectarea angajamentelor’ față de NATO și UE.

„Am reușit, în urma negocierilor din Coaliție, să asigurăm fonduri pentru prima etapă a programului pentru soldați gradați voluntari – aproximativ 3.000 de tineri care vor avea șansa unei pregătiri militare de bază și, poate, a unei cariere în Armată. Tineri care vor descoperi un sens nou în viață. România are nevoie de oameni pregătiți. Dar, mai ales, are nevoie de oameni care aleg să fie pregătiți“, subliniază Miruță.

Un buget responsabil pentru apărare, o „garanție“ pentru siguranța României

Potrivit acestuia, fiecare leu trebuie cheltuit în mod corect, transparent și eficient. Un buget responsabil pentru apărare ‘nu este un lux’, ci o ‘garanție’ pentru siguranța României, afirmă vicepremierul.

„Armata Română a demonstrat că are mecanismele necesare pentru a-și păstra integritatea – nu tolerează corupția, iar acolo unde există greșeli, ele sunt sancționate. Securitatea nu este un concept abstract. Este despre liniștea fiecăruia dintre noi și despre încrederea că, indiferent cât de complicată e lumea din jur, România este pregătită“, evidențiază Miruță.

