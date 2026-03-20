AUR va ataca la CCR proiectul bugetului pe 2026

AUR va ataca la Curtea Constituțională proiectul bugetului pe 2026, a anunțat, vineri, președintele partidului, George Simion.

Proiectele privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 au fost adoptate vineri de plenul reunit al Parlamentului.

„Partidele din arcul guvernamental au mințit categorii sociale întregi. Vorbim de mame, de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu și astăzi sunt sub sceptrul îndoielii. Se va restrânge concediul maternal de la doi ani la un an? Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget: să nu mai impute CASS mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare, date din când în când, în loc să se respecte legea.

Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României. Vom contesta această lege la Curtea Constituțională. Ne facem datoria de opoziție, însă guvernarea nu are nicio țintă. România nu merge niciunde. Suntem pe o cale greșită și bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar și să reducă cheltuielile cu statul“, a declarat Simion după votarea în plenul Parlamentului a proiectului bugetului de stat pe anul în curs.

„Trebuie o schimbare în România și mai multă responsabilitate“

Potrivit lui Simion, AUR este „cât se poate de responsabil“ când susține că „trebuie o schimbare în România și mai multă responsabilitate“.

„Suntem cât se poate de responsabili când spunem că trebuie o schimbare în România și mai multă responsabilitate. Nu am văzut responsabilitate din partea arcului guvernamental și am văzut fel de fel de chestiuni mascate sub forma investițiilor durabile. Nu cred că de stadioane în diferite locuri în țară aveam nevoie acum. Trebuie să protejăm oamenii vulnerabili și trebuie să investim în niște proiecte care să genereze prosperitate, cum ar fi producția și stocarea energiei. Vedem actuala criză globală. La nivelul Uniunii Europene sperăm să se renunțe la acele certificate verzi. Vedem că România este în afara discuției europene și internaționale. Datoria noastră este să luptăm pentru români, să luptăm pentru România. Nu inspiră nimănui încredere ceea ce am văzut în Parlament din partea actualei coaliții“, a afirmat Simion.

Coaliția face „multe greșeli pe cheltuiala generațiilor viitoare“

În opinia sa, coaliția face „multe greșeli pe cheltuiala generațiilor viitoare“.

„Actuala coaliție nu face decât să sperie bursele, să sperie agențiile de rating și sperăm, într-un final, să se decidă. Am înțeles că nici unii dintre ei nu vor să facă alianță cu AUR, dar cu siguranță nici ei nu sunt lămuriți dacă sunt într-o alianță sau nu. Se atacă, se bat pentru niște voturi care, în dreptul lor, par să fie din ce în ce mai puține. E nevoie de responsabilitate. Și i-aș avertiza pe liderii coaliției că se poartă foarte, foarte iresponsabil, fac foarte multe greșeli pe cheltuiala cetățenilor, pe cheltuiala generațiilor viitoare“, a adăugat Simion.

