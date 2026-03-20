Al treilea petrolier din „flota din umbră” a Rusiei, sechestrat de Franţa

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat într-o postare pe reţeaua de socializare X că un petrolier care navighează sub pavilion mozambican şi venea dinspre portul rus Murmansk a fost interceptat vineri de marina militară franceză în partea de vest a Mediteranei, transmite Agerpres.

Este al treilea petrolier sechestrat de Franţa din rândul navelor aşa-numitei „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni.

„Aceste nave, care ocolesc sancţiunile internaţionale (sancţiunile impuse de UE n.red) şi încalcă dreptul mării, sunt profitoare de război. Ele caută să obţină profituri şi să finanţeze efortul de război al Rusiei”, susţine preşedintele francez în postarea sa.

Autorităţile franceze invocă arborarea unui pavilion fals ca motiv pentru sechestrarea petrolierului

Autorităţile franceze invocă arborarea unui pavilion fals ca motiv pentru sechestrarea petrolierului. Militari francezi au urcat la bordul navei, în cadrul operaţiunii desfăşurate în colaborare cu „aliaţii britanici", potrivit autorităţilor franceze. Petrolierul, denumit „Deyna", urmează să fie adus într-un port francez.

Pe lângă Franţa, şi Statele Unite au sechestrat astfel de nave, cum s-a întâmplat pe 7 ianuarie în nordul Atlanticului cu petrolierul „Marinera”, care arborase în grabă pavilionul rusesc în încercarea de a împiedica operaţiunea americană.

