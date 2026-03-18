Indemnizația de însoțitor în 2026. Câți bani primesc persoanele care nu se pot descurca singure

Conform legii, persoanele cu handicap grav, care nu se pot îngriji singure, au dreptul să primească, în plus față de pensie, și o indemnizație pentru însoțitor.

Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata, ceea ce înseamnă că valoarea acestui sprijin variază direct în funcție de evoluția salariului minim, informează Digi 24 la data de 18 martie 2026.

Întrucât nivelul actual al salariului minim brut este de 4.050 de lei, indemnizația ajunge la aproximativ 2.025 de lei lunar.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut se majorează la 4.325 de lei. De aceea, cuantumul indemnizației de însoțitor va urca la 2.162,5 de lei pe lună.

Persoanele cu handicap grav care au și calitatea de pensionari de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizația pentru însoțitor (în afara pensiei) prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sau pentru asistent personal.

De asemenea, indemnizația de însoțitor este acordată și copiilor cu handicap grav. Condiția esențială este ca în certificatul de încadrare în grad de handicap să fie menționată necesitatea unui asistent personal sau a unui însoțitor.

Citeşte şi: Noi reguli impuse de Ministerul Sănătății de la Moscova. Rusoaicele care nu vor copii vor fi trimise la psiholog