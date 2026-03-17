Grecia măreşte salariul minim, de la 1 aprilie

Adjunctul ministrului Muncii, Kostas Karagkounis, a anunţat că Grecia va majora, de la 1 aprilie, salariul minim la peste 880 euro, informează publicaţia To Vima.

Acesta a explicat că cifra exactă va fi propusă la reuniunea guvernamentală din 24 martie de către ministrului Muncii, Niki Kerameus, scrie Agerpres.

Karagkounis nu a dat publicităţii suma dar a confirmat că va fi „peste 880 euro”, şi a reiterat obiectivul Guvernului de la Atena de a ajunge la un salariu minim de 950 euro până în 2027.

Rata şomajului în Grecia a scăzut în ultimii ani

Creşterea vine pe fondul îmbunătăţirii semnificative a situaţiei de pe piaţa muncii. Rata şomajului în Grecia a scăzut în ultimii ani de la aproximativ 18% la aproximativ 7%, o decizie care, susţine Karagkounis, este direct legată de decizia de a debloca sporul de vechime, care fusese suspendat în timpul anilor de criză.

Pentru a atenua povara asupra companiilor, Guvernul a scăzut cheltuielilor indirecte cu forţa de muncă, reducând contribuţiile de asigurări sociale cu 5,9 puncte procentuale.

Karagkounis a atras atenţia că fiecare reducere cu jumătate de punct procentual a contribuţiilor costă bugetul de stat aproximativ 300 milioane de euro. El a adăugat că în prezent salariul mediu în Grecia este de aproximativ 1.520 euro, opt din zece angajaţi lucrând cu normă întreagă.

