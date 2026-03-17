Știri de ultima orăActualitateGrecia măreşte salariul minim, de la 1 aprilie

Grecia măreşte salariul minim, de la 1 aprilie

De Magda Dragu
Grecia măreşte salariul minim, de la 1 aprilie
Grecia măreşte salariul minim, de la 1 aprilie

Adjunctul ministrului Muncii, Kostas Karagkounis, a anunţat că Grecia va majora, de la 1 aprilie, salariul minim la peste 880 euro, informează publicaţia To Vima.

Acesta a explicat că cifra exactă va fi propusă la reuniunea guvernamentală din 24 martie de către ministrului Muncii, Niki Kerameus, scrie Agerpres.

Karagkounis nu a dat publicităţii suma dar a confirmat că va fi „peste 880 euro”, şi a reiterat obiectivul Guvernului de la Atena de a ajunge la un salariu minim de 950 euro până în 2027.

Rata şomajului în Grecia a scăzut în ultimii ani

Creşterea vine pe fondul îmbunătăţirii semnificative a situaţiei de pe piaţa muncii. Rata şomajului în Grecia a scăzut în ultimii ani de la aproximativ 18% la aproximativ 7%, o decizie care, susţine Karagkounis, este direct legată de decizia de a debloca sporul de vechime, care fusese suspendat în timpul anilor de criză.

Pentru a atenua povara asupra companiilor, Guvernul a scăzut cheltuielilor indirecte cu forţa de muncă, reducând contribuţiile de asigurări sociale cu 5,9 puncte procentuale.

Karagkounis a atras atenţia că fiecare reducere cu jumătate de punct procentual a contribuţiilor costă bugetul de stat aproximativ 300 milioane de euro. El a adăugat că în prezent salariul mediu în Grecia este de aproximativ 1.520 euro, opt din zece angajaţi lucrând cu normă întreagă.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

