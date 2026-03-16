Starmer şi Germania resping cererea lui Trump ca NATO să-l ajute să deblocheze Strâmtoarea Ormuz

De Magda Dragu
În războiul cu Israelul şi Statele Unite, Iranul este pregătit să meargă ”cât de departe” este necesar, ameninţă luni şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi, în cea de a 17 de conflict, după ce Regatul Unit şi Germania refuză cererea de ajutor a lui Donald Trump ca NATO să ajute de deblocarea Strâmtorii Ormuz, relatează AFP, care prezintă ultimele evoluţii.

Premierul britanic Keir Starmer a anunţat luni că un plan la care Regatul Unit lucrează împreună cu alţi parterneri în vederea restabilirii circulaţiei maritime în Strâmtoarea Ormuz ”nu va fi o msiune NATO”.

”Lucrăm împreună cu alte ţări pentru a elabora un plan credibil cu privire la Strâmtoarea Ormuz, pentru a garanta reluarea navigaţiei şi trecerea prin această zonă”, a declarat Starmer.

”Aceasta nu va fi şi nu a fost niciodată avută în vedere ca o misiune NATO. Va fi vorba despre o alianţă de parteneri (…), atât în Europa şi în Golful Persic, cât şi cu Statele Unite”, a adăugat el.

Londra ”nu se va lăsa antrenată într-un război mai vast”, a declarat Starmer.

Germania: ”NATO este o alianţă de apărare a teritoriului” membrilor săi

Războiul împotriva Iranului ”nu are nimic a face cu NATO”, a declarat luni un purtător de cuvânt al Guvernului german, răspunzând astfel unu apel al lui Donald Trump de a debloca traficul în Strâmtoarea Ormuz.

”NATO este o alianţă de apărare a teritoriului” membrilor săi şi ”lipseşte un mandat care să permită intervenţia NATO”, a declarat Stefan Kornelius.

Armata israeliană, un val vast de atacuri

Armata israeliană ”tocmai a lansat un val vast de atacuri vizând infrastructuri ale regimului terorist iranian la Teheran, Shiraz şi Tabriz”, potrivit unui comunicat militar.

Explozii au răsunat în capitala iraniană, a constatat un jurnalist AFP, la câteva ore după ce Israelul a anunţat că a desfăşurat atacuri de mare amploare pe timpul nopţii.

Citeşte şi: Panouri fotovoltaice de balcon, foarte populare în Germania, acum şi în magazine din România

