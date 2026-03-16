Starmer şi Germania resping cererea lui Trump ca NATO să-l ajute să deblocheze Strâmtoarea Ormuz

În războiul cu Israelul şi Statele Unite, Iranul este pregătit să meargă ”cât de departe” este necesar, ameninţă luni şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi, în cea de a 17 de conflict, după ce Regatul Unit şi Germania refuză cererea de ajutor a lui Donald Trump ca NATO să ajute de deblocarea Strâmtorii Ormuz, relatează AFP, care prezintă ultimele evoluţii.

Premierul britanic Keir Starmer a anunţat luni că un plan la care Regatul Unit lucrează împreună cu alţi parterneri în vederea restabilirii circulaţiei maritime în Strâmtoarea Ormuz ”nu va fi o msiune NATO”.

[ JUST IN ] Full video of UK PM Starmer pushing back on Trump's call for allied attacks on Iran, vowing Britain will not be drawn into a wider war and rejecting a US-led joint mission to take control of the Strait of Hormuz amid soaring global energy prices.

”Lucrăm împreună cu alte ţări pentru a elabora un plan credibil cu privire la Strâmtoarea Ormuz, pentru a garanta reluarea navigaţiei şi trecerea prin această zonă”, a declarat Starmer.

”Aceasta nu va fi şi nu a fost niciodată avută în vedere ca o misiune NATO. Va fi vorba despre o alianţă de parteneri (…), atât în Europa şi în Golful Persic, cât şi cu Statele Unite”, a adăugat el.

Londra ”nu se va lăsa antrenată într-un război mai vast”, a declarat Starmer.

Germania: ”NATO este o alianţă de apărare a teritoriului” membrilor săi

Războiul împotriva Iranului ”nu are nimic a face cu NATO”, a declarat luni un purtător de cuvânt al Guvernului german, răspunzând astfel unu apel al lui Donald Trump de a debloca traficul în Strâmtoarea Ormuz.

”NATO este o alianţă de apărare a teritoriului” membrilor săi şi ”lipseşte un mandat care să permită intervenţia NATO”, a declarat Stefan Kornelius.

Armata israeliană, un val vast de atacuri

Armata israeliană ”tocmai a lansat un val vast de atacuri vizând infrastructuri ale regimului terorist iranian la Teheran, Shiraz şi Tabriz”, potrivit unui comunicat militar.

Explozii au răsunat în capitala iraniană, a constatat un jurnalist AFP, la câteva ore după ce Israelul a anunţat că a desfăşurat atacuri de mare amploare pe timpul nopţii.

