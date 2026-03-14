Petrişor Peiu (AUR): Guvernul Bolojan a construit un proiect de buget mincinos de la cap până la coadă

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, critică proiectul de buget trimis în Parlament de către Executiv. Senatorul atrage atenţia că ţinta propusă privind o rată a inflaţiei de 6,5% nu este realistă ţinând cont de realitatea economică a României.

„Guvernul Bolojan a construit un proiect de buget mincinos de la cap până la coadă, din multe motive. În primul rând pentru că se bazează pe o rată medie a inflaţiei de doar 6,5%. Asta în condiţiile în care, atât pe ianuarie, cât şi pe februarie, Institutul Naţional de Statistică indică rate anualizate ale inflaţiei de peste 9% şi rate medii ale inflaţiei pe ultimele 12 luni în jur de 8,5%”, a declarat Petrişor Peiu.

Senatorul AUR susţine că inflaţia galopantă este generată de scumpirea preţului de consum al energiei electrice.

„Inflaţia din România a explodat în timpul Guvernului Bolojan din aceeaşi cauză pentru care este uriaşă în ultimii cinci ani: coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR scumpeşte anual preţul de consum al energiei. În ultimele 12 luni, preţul energiei electrice a crescut cu aproape 60%, iar cel al energiei termice cu aproape 14%. Preţul serviciilor de apă, canal şi salubritate este cu peste 17% mai mare”, a mai spus acesta.

Alte opinii ale senatorului Petrişor Peiu

În opinia senatorului Petrişor Peiu, în luna martie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, scumpirile explozive la ţiţei şi gaze naturale vor provoca o creştere accelerată a tuturor preţurilor.

„Începând cu luna martie, însă, preţurile vor creşte accelerat dintr-un motiv extrem de simplu: cotaţiile internaţionale ale ţiţeiului, gazelor naturale şi altor mărfuri de bursă au explodat efectiv: petrolul brent s-a scumpit într-o lună cu 50%, gazul natural cu 63%, cărbunele cu peste 18%, bitumul cu 26%, ureea (utilizată la îngrăşăminte) cu 34%. Iar cauza creşterii cotaţiilor materiilor prime energetice este deocamdată valabilă: războiul din Iran şi închiderea strâmtorii Ormuz”, a precizat senatorul AUR.

Potrivit acestuia, ignorarea efectelor de pe piaţa petrolului şi gazelor naturale va condamna economia românească la o criză prelungită.

„Ignorarea realităţii pieţei petrolului şi gazelor poate da bine la electoratul PSD, PNL sau USR, dar este ucigătoare în plan economic pe termen mediu. Guvernul Bolojan va duce România în prăpastia unei crize prelungite”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Citește și: Trump: Obiectivele SUA şi ale Israelului în Iran „ar putea fi puţin diferite”