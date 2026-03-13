(VIDEO) Mehedinți: Bărbat reținut după ce și-ar fi agresat în repetate rânduri propriul copil

Un bărbat de 52 de ani este cercetat penal după ce ar fi agresat în mod repetat minorul său și l-ar fi amenințat cu acte de violență. Copilul a fost internat într-un centru de protecție din Drobeta-Turnu Severin.

Polițiștii din Izvorul Bîrzii s-au autosesizat ieri, în jurul orei 9:30, cu privire la faptul că un minor ar fi fost agresat de tatăl său.

În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, începând din anul 2025, copilul ar fi fost agresat în repetate rânduri de bărbatul în vârstă de 52 de ani, fiind totodată amenințat cu acte de violență.

Minorul a fost internat într-un centru

Pentru protecția sa, minorul a fost internat într-un centru din Drobeta-Turnu Severin. Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele

Tatăl, reținut pentru 24 de ore

În baza probatoriului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere corespunzătoare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

rele tratamente aplicate minorului,

violență în familie,

amenințare.

Citește și: Patru tineri reținuți la Râmnicu Vâlcea pentru tulburarea ordinii publice și portul de obiecte periculoase