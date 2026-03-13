Patru tineri reținuți la Râmnicu Vâlcea pentru tulburarea ordinii publice și portul de obiecte periculoase

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Râmnicu Vâlcea au reținut patru tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani, bănuiți că ar fi agresat un tânăr de 22 de ani într-un centru comercial și că au folosit obiecte ascuțite pentru intimidare.

Incidentul s-a petrecut în seara de 11 martie, în jurul orei 19:00, pe fondul unui conflict mai vechi. Doi dintre cei patru tineri ar fi folosit obiecte ascuțite-înțepătoare pentru a intimida victima. Persoana agresată a refuzat îngrijiri medicale și nu a depus plângere pentru lovire sau alte violențe.

La sosirea polițiștilor, cei patru tineri părăsiseră locul faptei, fiind identificați ulterior prin activități operative și conduși la sediul Poliției. În urma probatoriului administrat și sub coordonarea procurorului de caz, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru tineri. Aceștia au fost introduși în arest. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

