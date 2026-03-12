Gorj: Bărbat de 85 de ani dispărut din Bustuchin. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii din Stoina caută un bărbat în vârstă de 85 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Potrivit polițiștilor, în seara zilei de 11 martie 2026, în jurul orei 21:40, o femeie din Bustuchin, satul Poienița, a sesizat prin apel la 112 faptul că tatăl său, Pospai Titu, a plecat de acasă în 10 martie și nu s-a mai întors.

Bărbatul ar fi spus familiei că merge să încarce o cartelă telefonică, însă ulterior nu a mai revenit la domiciliu.

Pe parcursul zilei, acesta a mai ținut legătura telefonic cu membrii familiei, cărora le-a spus că se află pe câmp, însă nu a putut oferi detalii despre locația exactă.

Semnalmentele bărbatului

La momentul plecării, bărbatul era îmbrăcat cu:

geacă roșie,

pantaloni negri.

Semnalmente:

înălțime: 1,75 metri,

greutate: aproximativ 60 kg,

păr cărunt.

Poliția face apel la cetățeni

Persoanele care pot oferi informații ce ar putea conduce la găsirea bărbatului sunt rugate să anunțe la poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

