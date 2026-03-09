Sondaj World Vision România: o treime dintre adolescenți au văzut lipsă de respect față de mamă în familie. 92% cred în egalitatea responsabilităților

Familia rămâne cea mai importantă valoare pentru adolescenții din România, însă mulți dintre ei spun că își doresc să construiască relații diferite de cele în care au crescut. Potrivit unui studiu realizat de World Vision România, o parte dintre tineri afirmă că au fost martori la comportamente precum jigniri, violență verbală sau lipsă de respect în familie – situații pe care nu le-ar accepta în propriile relații.

Sondajul „Valori și perspective în rândul adolescenților”, realizat în perioada 24 februarie – 5 martie 2026 pe un eșantion de 608 tineri cu vârste între 16 și 18 ani, arată că 59% dintre adolescenți își doresc să își întemeieze familii diferite de cele în care au crescut.

Familia rămâne cea mai importantă valoare

Chiar dacă își doresc modele diferite de relații, adolescenții consideră familia drept cea mai importantă valoare din viața lor.

Potrivit studiului:

68% spun că o familie unită este cea mai importantă valoare,

spun că o familie unită este cea mai importantă valoare, 64% menționează sănătatea,

menționează sănătatea, 39% pun accent pe dragoste și relații apropiate,

pun accent pe dragoste și relații apropiate, 31% consideră prietenii adevărați esențiali.

Succesul profesional este menționat de doar 30% dintre respondenți, iar independența financiară de aproximativ un sfert dintre tineri.

Alte valori sunt invocate mai rar, precum credința sau spiritualitatea (21%), siguranța și stabilitatea (17%), implicarea în comunitate (3%) sau faima (2%).

Cum văd adolescenții „rețeta fericirii”

Pentru următorii zece ani, tinerii spun că fericirea este legată în primul rând de carieră și stabilitate personală.

Astfel:

59% consideră că o carieră de succes este esențială,

57% menționează o relație stabilă,

50% vor stabilitate financiară.

De asemenea, 40% spun că fericirea înseamnă să facă ceea ce le place, iar aproximativ o treime vorbesc despre libertatea de a călători sau despre sprijinul familiei.

Doar 24% dintre adolescenți consideră că a avea copii este esențial pentru fericire, ceea ce indică o schimbare în modul în care generațiile tinere privesc modelul tradițional de familie.

Comportamente pe care tinerii nu vor să le repete

Studiul scoate în evidență și experiențele negative observate de adolescenți în familie.

Întrebați ce comportamente nu ar accepta în propriile relații, tinerii au indicat:

cuvintele jignitoare – 46%,

violența verbală – 40%,

minciuna – 37%,

lipsa de implicare sau nepăsarea – 32%.

De asemenea, 31% dintre adolescenți spun că au văzut lipsă de respect față de mamă, în timp ce doar 16% au observat lipsă de respect față de tată.

Egalitatea de gen, susținută de majoritatea tinerilor

Datele studiului arată și o orientare puternică spre egalitatea de gen.

92% dintre adolescenți cred că femeile și bărbații trebuie să împartă în mod egal responsabilitățile în familie – 55% declarând că sunt total de acord, iar 37% spunând că sunt de acord.

În ceea ce privește rolul copiilor în viața adultă, opiniile sunt împărțite:

23% sunt total de acord că a avea copii este important pentru împlinirea personală,

44% sunt de acord,

33% sunt în dezacord.

Specialiștii spun că aceste rezultate reflectă o schimbare sociologică observată în multe țări europene, unde tinerii pun mai mult accent pe stabilitatea relațiilor și pe autonomia personală.

Adolescenții se simt pregătiți pentru viața adultă

Majoritatea tinerilor spun că se simt pregătiți pentru unele dintre responsabilitățile vieții adulte.

Potrivit sondajului:

82% se simt pregătiți să ia decizii importante pentru viitor,

se simt pregătiți să ia decizii importante pentru viitor, 75% spun că sunt pregătiți să voteze informat,

spun că sunt pregătiți să voteze informat, 73% cred că pot locui independent,

cred că pot locui independent, 76% se simt pregătiți să contribuie la comunitate.

Cu toate acestea, 56% dintre adolescenți spun că nu se simt pregătiți să contribuie la viitorul țării, ceea ce indică o lipsă de încredere în capacitatea lor de a influența societatea.

Modelele de viață: familia, pe primul loc

Pentru 58% dintre adolescenți, familia este principala sursă de modele de viață.

La distanță mare urmează:

comunitatea (9%),

prietenii (8%),

antreprenorii (7%),

școala și profesorii (5%).

De asemenea, rețelele sociale reprezintă un canal important de influență, fiind menționate de 27% dintre respondenți ca sursă de inspirație pentru modele de comportament.

Webinar despre bullying în rândul adolescentelor

În contextul Ziua Internațională a Femeii, organizația World Vision România organizează și webinarul „Cuvinte care dor”, dedicat impactului bullying-ului asupra adolescentelor.

Evenimentul va avea loc pe 12 martie 2026, de la ora 16:30, pe contul de Instagram al organizației și va aborda modul în care bullying-ul afectează tinerele și ce pot face acestea dacă se confruntă cu astfel de situații.

Invitatele evenimentului sunt psiholoaga Silvia Ciubotaru și activista și creatoarea de conținut Adina Oanță.

„Rezultatele studiului arată că adolescenții își doresc relații bazate pe respect și stabilitate, iar familia rămâne principalul reper în formarea valorilor lor. În același timp, este important ca părinții, școala și comunitatea să le ofere sprijin în această etapă a vieții”, a declarat Mihaela Nabăr.

