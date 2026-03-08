Uzină de desalinizare a apei din Bahrain, avariată de o dronă iraniană

O instalaţie de desalinizare a apei de mare a fost avariată duminică de un atac cu drone iraniane, au declarat într-un comunicat autorităţile din Bahrain, scrie AFP.

„Agresiunea iraniană a atacat fără discriminare ţinte civile şi a provocat pagube materiale unei instalaţii de desalinizare a apei în urma unui atac cu drone”, a declarat Ministerul de Interne într-un comunicat pe X. Cu o zi înainte, Iranul a declarat că a atacat baza americană de la Juffair din Bahrain, susţinând că aceasta a fost folosită anterior pentru a lansa un atac care viza o instalaţie de desalinizare iraniană.