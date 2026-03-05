Tânără din Corabia cercetată penal după ce ar fi inventat amenințări pe rețelele sociale. Și-ar fi trimis singură mesajele

O tânără de 18 ani din Corabia, județul Olt County, este cercetată penal după ce ar fi fabricat probe într-un dosar în care reclama că ar fi fost hărțuită online de un cadru didactic.

În luna octombrie 2025 tânăra a sesizat organele judiciare, susținând că ar fi fost hărțuită prin intermediul unor conturi de socializare.

În urma plângerii formulate, polițiștii din cadrul Poliția orașului Corabia au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de hărțuire, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia.

Mesaje și capturi de ecran depuse ca probe

Pe parcursul anchetei, tânăra a depus mai multe mesaje și capturi de ecran pe care le-a prezentat drept dovezi ale unor presupuse amenințări.

În acest context, anchetatorii au extins cercetările și pentru infracțiunile de amenințare și influențarea declarațiilor.

La data de 19 februarie 2026, în cadrul procedurilor penale desfășurate la sediul poliției, a fost ridicat telefonul mobil al tinerei pentru efectuarea unor verificări tehnice de specialitate.

Polițiștii au precizat că măsura a fost dispusă prin ordonanță și cu respectarea cadrului legal, iar persoanei i-au fost comunicate drepturile procedurale.

Apel la 112 și acuzații la adresa poliției

Ulterior, tânăra a apelat Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, susținând că telefonul i-ar fi fost reținut în mod abuziv de un polițist.

Sesizarea a fost transmisă procurorului competent, care, după verificări, a respins solicitarea și a constatat că activitățile polițiștilor s-au desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale.

Anchetatorii susțin că tânăra și-ar fi trimis singură mesajele

În urma administrării probelor, polițiștii au stabilit că tânăra ar fi creat și utilizat conturi de socializare prin care și-ar fi transmis singură mesaje cu caracter amenințător.

Acestea au fost ulterior depuse de ea ca probe în dosarul penal.

În acest context, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare.

La data de 2 martie 2026 s-a dispus continuarea urmăririi penale față de aceasta.

Tânăra ar fi recunoscut fapta

Potrivit poliției, în timpul audierilor, tânăra ar fi recunoscut că plângerea formulată și probele depuse nu corespund realității.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Olt au transmis că polițiștii au desfășurat cercetările cu profesionalism și imparțialitate, chiar și în contextul presiunii publice generate de mediatizarea cazului.

Instituția atrage atenția că formularea unor acuzații nereale și prezentarea de probe fabricate poate atrage răspundere penală și poate afecta reputația unor persoane nevinovate, dar și încrederea publicului în actul de justiție.

Citește și: (VIDEO) Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Artista a câștigat Selecția Națională cu piesa „Choke Me”