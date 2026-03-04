Plățile pentru beneficiile sociale, făcute mai devreme în martie 2026

Vești importante pentru milioane de beneficiari din România. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță plata în avans, în luna martie 2026, a beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor din februarie.

Măsura vine ca un sprijin financiar semnificativ pentru familii, părinți și persoane vulnerabile din întreaga țară.

Când intră banii pe card

Vineri, 6 martie 2026, vor fi virate în conturile bancare sumele reprezentând:

Alocația de stat pentru copii – pentru peste 3,5 milioane de beneficiari,

Indemnizația pentru creșterea copilului – pentru aproximativ 147.000 de părinți,

Stimulentul de inserție – pentru peste 73.000 de părinți care au revenit mai devreme la serviciu.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor începe din 10 martie 2026, prin intermediul oficiilor poștale.

Plăți anticipate și pentru persoanele cu dizabilități

Aproximativ 900.000 de persoane cu dizabilități vor primi drepturile în conturile bancare începând cu 13 martie 2026.

Alte beneficii plătite din 20 martie

Începând cu 20 martie, vor fi virate și sumele aferente altor forme de sprijin social:

Alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA,

Alocația de plasament,

Indemnizația lunară de hrană pentru TBC,

Venitul minim de incluziune.

Aproape 2,8 miliarde de lei ajung la beneficiari

Potrivit datelor centralizate de ANPIS, în prezent, aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială la nivel național.

Volumul total al plăților se ridică la aproape 2,8 miliarde de lei, reprezentând o intervenție financiară majoră care susține lunar veniturile familiilor, copiilor și persoanelor vulnerabile din România.

