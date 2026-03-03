România a obținut o medalie de argint și două bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 

România a obținut o medalie de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de Iarnă (IAIO) 2026, desfășurată în perioada 23-27 februarie la Ljubljana, Slovenia, anunță Bihoreanul.

Din echipa țării au mai făcut parte Tache David (Brașov), care a fost medaliat cu argint, Alexandru-Dumitru Ardelean (Bihor) și Rareș-Ștefan Stanciu (Constanța), medaliați cu bronz, și Alexandru Lensu din Vrancea, care a luat locul 57.

În urma rezultatelor obținute, tinerii au fost invitați la sediul Ambasadei Române din Ljubljana de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care i-a felicitat pentru performanțele lor.

„Acești tineri sunt cei mai buni ambasadori ai României moderne. Inteligența artificială este domeniul care va defini competitivitatea noastră în deceniile următoare, iar rezultatele lor de la Ljubljana demonstrează că avem potențialul pentru a contribui la inovația europeană”, a transmis Oana Țoiu într-o postare pe Facebook.

Totodată, șefa diplomației române a subliniat că „tinerii noștri au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și o capacitate excepțională de a antrena modele de AI și de a rezolva probleme etice complexe din lumea reală. Suntem mândri de rezultatele obținute și de acești elevi remarcabili”.

În luna iulie a acestui an, România va găzdui la Cluj-Napoca etapa dedicată Europei centrale a olimpiadei de inteligență artificială, la care sunt așteptați participanți din mai multe țări.