Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și concentrarea atacurilor pe conductele petroliere

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a anunțat închiderea căii navigabile vitale a Strâmtorii Ormuz, prin care trece o cincime din consumul mondial de petrol.

„Prețul petrolului a ajuns la 81 de dolari, iar lumea așteaptă cu siguranță să ajungă la cel puțin 200 de dolari. Strâmtoarea Ormuz este închisă. Eroii noștri din Marina și Armata Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice vor da foc oricăror nave care doresc să treacă prin această strâmtoare”, a declarat generalului de brigadă Ebrahim Jabari, consilierul comandantului IRGC, conform Al Jazeera.

Aproximativ 150 de nave au rămas blocate în jurul strâmtorii

„Vom viza, de asemenea, conductele lor petroliere din regiune și nu vom permite exporturile de petrol din această regiune până când nu vom pune presiune pe inamic. Americanii au datorii de sute de mii de miliarde de dolari și sunt însetați de petrolul din regiune. Nu vor primi nici măcar o picătură”, mai spus acesta, conform ziare.com.

Cel puțin cinci petroliere au fost avariate, două persoane au murit și aproximativ 150 de nave au rămas blocate în jurul strâmtorii, care separă Iranul de Oman.

Prețurile petrolului au crescut luni peste 79,40 dolari pe baril

Prețurile petrolului au crescut luni peste 79,40 dolari pe baril, după ce au atins 73 de dolari pe baril vineri, pe fondul creșterii tensiunilor în perioada premergătoare atacurilor comune americane și israeliene asupra Iranului de sâmbătă.

„Traficul a scăzut cu cel puțin 80%”, a declarat pentru Al Jazeera Michelle Bockmann, analist senior de informații maritime la Windward, adăugând că industria transporturilor maritime se confruntă deja cu o „creștere uriașă” a costurilor de transport de marfă pentru rutele din Orientul Mijlociu și Golf.

Cormack McGarry, directorul serviciilor de informații și securitate maritimă de la Control Risks, a declarat că marinarii au primit sâmbătă un mesaj din partea Iranului prin intermediul frecvenței internaționale de primejdie, care anunța închiderea strâmtorii. „Fiecare navă din zonă ar fi auzit asta… și a fost suficient pentru ca majoritatea navelor să se oprească.”

Serviciul de urmărire a navelor Kpler a arătat că duminică în strâmtoare a continuat să existe trafic limitat – în principal nave care arborează pavilionul Iranului și al principalului său partener comercial, China.

